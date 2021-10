Un parc et des pancartes vandalisés par un véhicule

Le candidat indépendant du district du Lac-des-Nations, Pierre Morency, en a fait le constat dimanche matin. Les voisins à qui Radio-Canada a pu poser la question disent ne rien avoir entendu.

Impossible de confirmer si les pancartes étaient bien la cible d'un geste malveillant, mais tout porte à croire qu'un individu au volant de son véhicule ait foncé délibérément dans les pancartes électorales, endommageant le parc par le fait même.

Du moins, c'est ce que pense le candidat indépendant du district du Lac-des-Nations, Pierre Morency, qui a constaté la situation dimanche matin.

Des traces de pneu étaient visibles dimanche dans le parc James-S.-Mitchell, à Sherbrooke, près des pancartes des candidats par terre. Photo : Fanny Geoffrion

Un candidat qui dérange

Pour Pierre Morency un véhicule a traversé de bord en bord, a saccagé même le parc, et la pancarte est vraiment massacrée. Il y a une pancarte de Monsieur Fortin . Un geste qu'il qualifie de totalement indécent .

Il a porté plainte à la police dans l'espoir que les autorités s'attardent sur l'incident prémédité .

Monsieur Morency croit entre autres que son discours écologiste puisse déranger certaines personnes.

Ça prend beaucoup plus de courage de se présenter que de briser le bien public , clame Pierre Morency. J'pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tous les partis confondus, de façon unanime, on devrait déplorer. J'pense qu'il faut qu'un exercice se fasse sur le plan démocratique.

Un phénomène récurrent

Interrogé sur la situation, le candidat à la mairie, Luc Fortin, dit ne pas avoir porté plainte, comme il l'avait fait en 2018 lorsqu'une opération de vandalisme le ciblait particulièrement. Cette fois-ci, il s'agirait, selon lui, d'un cas isolé .

Luc Fortin déplore toutefois que ce problème-là est particulièrement présent dans cette campagne électorale ci. On a vu du vol d'affiches électorales, on a vu du vandalisme, on a même vu des affiches qui ont été incendiées. Il y a des questions de sécurité également, des lieux et de la population. Un moment donné, il faut se ressaisir un p'tit peu et si on n'est pas d'accord avec un candidat, il y a d'autres moyens de faire valoir notre point de vue.

Un accroc à la démocratie

Les deux candidats concernés s'entendent pour dire que ce vandalisme nuit à l'exercice démocratique que sont les élections. D'une part, les pancartes électorales sont le principal moyen des candidats de se faire connaître auprès du public. D'autre part, souvent ces pancartes ne pourront être remplacées en vertu de la loi électorale.

En effet, celle-ci impose un montant de dépenses maximal à respecter dans le cadre des élections. Par exemple, il est impossible pour un candidat indépendant de dépenser plus de 5000 $.

On n'a pas les moyens, avec ce 5000 dollars-là, de repayer pour des pancartes électorales, de repayer pour de petits panneaux. Puis c'est un accroc à la démocratie , conclut Pierre Morency.

Nos dépenses électorales, elles sont plafonnées. Alors même si on amasse beaucoup de sous, on ne peut pas les remplacer. Un moment donné, c'est ça aussi le préjudice qui est causé aux candidats , ajoute Luc Fortin.

Reste à voir si le Service de police de Sherbrooke fera enquête à la suite de cette plainte déposée par Pierre Morency.