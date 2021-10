Séparation des Beatles : Paul McCartney pointe John Lennon du doigt

Au cours d'une entrevue à l'émission This Cultural Life qui sera diffusée le 23 octobre sur les ondes de la BBC Radio, McCartney souligne que Lennon voulait la fin du célèbre groupe.

Je n'ai pas suscité la séparation, c'est Johnny , a déclaré le bassiste de 79 ans.

Les mélomanes débattent depuis longtemps de la séparation du groupe. Plusieurs pointent du doigt McCartney. Celui-ci se défend en alléguant que c'était la volonté de Lennon de voler de ses propres ailes qui a conduit à la décision de dissoudre les Beatles.

Un documentaire fleuve sur les Beatles

Selon lui, la controverse est attribuable à leur impresario qui avait demandé aux membres du groupe de garder le silence jusqu'à ce qu'il puisse conclure certaines transactions financières.

L'entrevue a été menée avant la diffusion d'un documentaire de six heures de Peter Jackson (la trilogie Seigneur des Anneaux) relatant les derniers mois du groupe légendaire : The Beatles : Get Back. La série sera présentée en novembre sur Disney+.

Les propos de Paul McCartney ont été rapportés en primeur par l'hebdomadaire britannique The Observer.

Quand l'animateur John Wilson lui parle de sa décision de quitter les Beatles, Paul McCartney l'interrompt. Je ne suis pas celui qui a suscité la séparation. Oh non! Non! Non! John est arrivé un beau jour et a dit qu'il quittait les Beatles. Si ce n'est pas provoquer une séparation, alors qu’est-ce que ça pourrait bien être?

Il a exprimé une certaine tristesse au sujet de cette séparation, disant que le groupe continuait de créer de belles chansons .