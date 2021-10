13 cas de tuberculose dans les PN Black Lake et Denesuline de Fond-du-Lac

Des éclosions de tuberculose sont déclarées dans les Premières nations Black Lake et Denesuline de Fond-du-Lac, dans le nord de la Saskatchewan, où 13 cas sont confirmés, indiquent les autorités sanitaires.

Parmi les cas recensés, 7 sont dans la Première Nation Denesuline de Fond-du-Lac et 6 à Black Lake.

Par ailleurs, des centaines de contacts étroits sont identifiés dans les deux communautés : 70 à la Première Nation Denesuline de Fond-du-Lac et 157 à Black Lake.

Les Premières Nations sont situées à moins de quelques centaines de kilomètres de la frontière nord de la province.

Une équipe de gestion épidémiologique composée de plusieurs autorités sanitaires, dont l'Athabasca Health Authority (AHA) ainsi que de Services aux Autochtones Canada et de Prévention et contrôle de la tuberculose s'emploient à contenir et à gérer l'épidémie.

Nous augmentons nos effectifs et nos ressources […] je suis convaincu que tout sera géré , indique le directeur général des soins de santé primaires de l’ AHAAthabasca Health Authority , Taiwo Olubanwo.

Les autorités affirment qu'elles n'ont pas encore déterminé la source de l'épidémie.

Même si Black Lake et Denesuline de Fond-du-Lac ne sont pas les seules communautés autochtones à connaître des cas de tuberculose, M. Olubanwo informe que la maladie avait atteint un tel niveau de gravité dans les deux Premières Nations qu'il fallait déclarer une épidémie pour en contenir la propagation.

Des facteurs de vulnérabilité

Selon M.Olubanwo, la tuberculose n'est pas rare dans les communautés autochtones. Il ne dispose pas de chiffres récents, mais il explique que le taux d'incidence est nettement supérieur à la moyenne canadienne ou provinciale.

Selon les Services aux Autochtones du Canada, le taux de tuberculose chez les membres des Premières Nations vivant à l’intérieur des communautés est 40 fois supérieur à celui de la population non autochtone née au Canada.

Le médecin hygiéniste de l'Autorité de la santé intertribale du Nord (NITHA), le Dr Nnamdi Ndubuka attribue les taux élevés de la maladie aux facteurs sociaux et économiques qui jouent un rôle dans le bien-être des communautés. Les experts pointent souvent du doigt la surpopulation et la promiscuité dans les logements qui sont aussi mal ventilés.

Dans ces conditions, les personnes courent le risque de développer d’autres maladies comme le diabète, ajoute-t-il.

Deux maladies à gérer de front

En pleine pandémie de COVID-19, les autorités craignent pour ces populations autochtones, car il existe un risque qu'une personne contracte à la fois la tuberculose et la COVID-19, ce qui pourrait aggraver les complications de santé, selon M. Olubanwo,

Fin juillet, la Première Nation Black Lake a été confinée en raison d'une éclosion de COVID-19

Les mêmes équipes de santé dans les communautés qui sont débordées ont continué à gérer la COVID-19 et elles doivent maintenant aussi gérer les épidémies de tuberculose , constate M. Ndubuka. C'est vraiment difficile et c'est pourquoi nous mobilisons autant de ressources que possible pour soutenir la communauté.

Le Dr Ndubuka encourage les membres de la communauté qui présentent des symptômes (toux durant deux semaines, douleurs thoraciques, fatigue et sueurs nocturnes) à contacter leur centre de santé local.

