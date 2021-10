Le CHU de Québec confiant d’éviter les bris de services

Le CHU de Québec a bon espoir d’éviter les ruptures de services malgré la suspension des travailleurs et travailleuses de la santé à compter de vendredi. Une réorganisation devra toutefois être nécessaire pour pallier le départ annoncé d’environ 150 employés.

Le décret entrera en vigueur le 15 octobre; le couperet tombera à pareille date sur 1 % de la force de travail du CHU de Québec.

Notre organisation travaille à assurer la continuité des soins , explique son PDG Martin Beaumont. Il va peut-être y avoir de la fluctuation dans certaines cliniques ou des éléments qui vont devoir être placés à d'autres endroits.

Le CHU révise un peu les horaires pour parvenir à combler les quarts de travail essentiels, ajoute M. Beaumont.

Sur les 15 000 employés du CHU de Québec, environ 150 ne sont pas adéquatement vaccinés. Une infime proportion, se réjouit le PDG.

On va continuer à encourager nos employés qui ne sont pas vaccinés à le devenir mais je tiens quand même à souligner que c’est plus de 98 % des employés, au CHU de Québec, qui sont vaccinés. Pour nous, c’est une très grande fierté. Une citation de :Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec

Sur Twitter, samedi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a servi cette mise en garde aux travailleurs du réseau. On maintien [sic] la position de la SP au 15 oct pour les 330k employés. La seule façon de diminuer les impacts, c’est de se faire vacciner , écrivait le ministre.

Plusieurs syndicats ont dénoncé la mise en place du décret, une mesure qui ne fera qu’empirer, selon eux, une situation déjà précaire en raison de la pénurie de personnel.

Au contraire, des ordres professionnels défendent la vaccination obligatoire de leurs membres.

On n’a pas le choix d’appliquer ce décret, affirme Josée Prud’homme, directrice générale de l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec. Au moment où on se parle, la vaccination est le seul moyen scientifiquement prouvé pour qu’on en finisse avec cette pandémie-là. C’est certain qu’on ne peut pas faire autrement qu’être d’accord avec cette mesure-là.

Les 4000 inhalothérapeutes qui oeuvrent au Québec sont adéquatement vaccinés à plus de 96 %. Il s’agit d’un des plus taux de vaccination au sein du réseau de la santé, se félicite Mme Prud’homme.

Quand tu traites des patients, quand tu es auprès des patients, ça reste que tu ne peux pas exposer tes usagers à des risques importants. Une citation de :Josée Prud'homme, directrice générale de l'Ordre des inhalothérapeutes

Les 150 membres de l’ordre qui ne répondent toujours pas aux exigences du décret verront leur permis de pratique suspendu.