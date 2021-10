Un festival pour permettre au grand public de s’initier à la musique classique

Cet événement prendra son envol le 24 octobre et il se poursuivra jusqu'en mars.

L'objectif sera d'offrir un concert par mois à la chapelle de la Cathédrale de Chicoutimi.

Le directeur artistique du festival, Jonathan Nemtanu, espère qu'il n'y aura pas que des mélomanes assidus qui assisteront aux spectacles.

Le rôle de l'événement, c'est vraiment, vraiment, vraiment de convaincre un nouveau public d'écouter des concerts de musique classique. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde qui essaient de démocratiser cet art, d'y enlever le côté élitiste [...] en montrant que c'est pour tout le monde et qu'il faut se l'approprier , explique-t-il, avec beaucoup de coeur et de conviction.

M. Nemtanu, qui est lui-même pianiste, tient à favoriser les interactions entre les spectateurs et les musiciens.

Ce que j'aimerais énormément, c'est que les gens puissent parler avec les artistes, qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent, qu'ils rigolent , mentionne-t-il.

À son avis, un spectacle, ça devrait être un moment où on écoute de la musique, où on l'apprécie et où on vit des émotions pour pouvoir ensuite les échanger les uns avec les autres .