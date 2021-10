Moose Jaw met en garde ses résidents contre les matières grasses dans les égouts

Des matières grasses et solides ont provoqué de graves obstructions à une conduite d’égout de la Ville de Moose Jaw cette semaine obligeant les autorités à appeler la population à plus de vigilance.

L'obstruction gluante était composée de graisses, d'huiles et de matières grasses, ainsi que de lingettes et d'autres produits sanitaires.

Le problème dans la canalisation a touché le service pour des milliers de résidents de Moose Jaw, à l'ouest de Regina.

Les équipes municipales ont utilisé des jets d'eau et un grand aspirateur pour décomposer la masse en quelques heures, évitant ainsi un refoulement des égouts, a indiqué la Ville.

La Ville demande maintenant aux habitants d'éviter de verser les matières grasses et les huiles dans les égouts, mais de les laisser se solidifier puis de les jeter à la poubelle.

Cela inclut votre sauce du repas de Thanksgiving , a déclaré le superviseur des services publics pour les services environnementaux, Jesse Watamanuk, dans une vidéo publiée jeudi sur la chaîne YouTube de la Ville.

Ce qui se passe lorsqu'ils atteignent la canalisation d'égout, c'est qu'ils commencent à se solidifier, et lorsqu'ils se solidifient, ils décident de s'attacher aux choses - que ce soit la paroi du tuyau elle-même, qu'il y ait des chiffons et des lingettes et d'autres choses qui ne sont pas censées être jetées dans l'égout , a poursuivi Jesse Watamanuk.

Il y a deux ans, la Ville de Saskatoon a lancé une campagne d'éducation à l'intention des propriétaires sur la façon de prévenir les refoulements d'égouts appelés syndrome de l'égout irritable .

Voici quelques exemples de matières qui ne doivent pas être jetées dans les égouts, mais à la poubelle : La sauce

Le beurre

Graisse de bacon

Le shortening/saindoux

Toute huile de cuisson

Les lingettes humides

Les lingettes cosmétiques et les produits d'hygiène féminine

Avec les informations de Scott Larson