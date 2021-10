La saison du Marché public de la Vallée-de-l’Or prend fin dimanche

Cette année, l'achalandage a légèrement augmenté durant les 18 semaines d'activités.

Plus de 10 000 personnes ont visité le marché qui a aussi offert une ambiance différente de l'an passé grâce à des prestations musicales et la présence d'organismes du milieu.

En termes d'achalandage, on voit une légère augmentation. À ce niveau-là, on est très satisfait. Satisfait aussi au niveau de l'ambiance au marché cette année. Les mesures mises en place nous ont permis de faire quelques activités et ça a rendu le marché plus convivial , fait savoir le directeur Renaud Martel.

Une cinquantaine de producteurs locaux sont passés par le marché à raison d'une vingtaine d'exposants chaque fin de semaine.

Si on prend en particulier les maraichers, on a vu vraiment une belle diversité de produits cette année. Même aujourd'hui au dernier marché, il y a des légumes qu'on n'a pas vus les autres années qui sont présents au marché. Une citation de :Renaud Martel

Pour Renaud Martel, le marché est une manière d'encourager l'achat local.