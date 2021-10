Le CLD en mission de recrutement dans 14 villes de France

Des représentants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et des centres de formation professionnelle de la région seront du voyage.

La délégation vise à recruter une dizaine de familles prêtes à s'installer dans la région à long terme.

Elle fera des arrêts de 8 heures dans la mairie de chaque ville pour vendre la région aux candidats.

Les défis de main-d'œuvre dans notre région sont graves et on se doit de considérer des formules à l'image de qui on est. Recruter des Parisiens nous apporte moins de chances de parler à des clients qui ont une compréhension d'une région , explique la directrice main-d’œuvre et immigration au CLD Claude Thibault.

Nous serons trois intuitions différentes qui vont à travers les régions de la France [...] dans le but de recevoir des Français qui ont des idées d'expatriation et qui ont des profils particuliers. Nous allons travailler avec eux des projets d'expatriation, évaluer une nouvelle profession, nouvelle carrière. Nous serons une équipe dans le but de les appuyer et de leur offrir les opportunités de notre région , explique la responsable.

La tournée se tient dans le cadre du Mois du Québec en France.

C'est organisé en partenariat avec l’agence Objectif Québec qui accompagne les Français désireux de lancer un projet au Québec.

Objectif Québec a une nouvelle formule de recrutement. On va établir un contact grâce au mois du Québec qui a lieu en octobre et tout au long de l'année, ils vont nous envoyer des dossiers qu'ils ont reçus vont nous aider à recruter vont comprendre nos besoin s, ajoute Claude Thibault.

Le CLD mène aussi d'autres missions de recrutement notamment au Maroc et en Tunisie.