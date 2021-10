Dernier tour de piste pour le Vaccin-o-bus du CIUSSS

Le Vaccin-o-bus du CIUSSS de la Capitale-Nationale effectue un dernier tour de piste, dimanche à la Place d’Youville, avant de partir à la retraite. Après avoir sillonné 14 000 kilomètres et administré plus de 7000 doses de vaccin, la clinique roulante part se reposer avec le sentiment du devoir accompli.

Surtout que la campagne vaccinale de la Capitale-Nationale est la plus aboutie du Québec.

Parmi les personnes de 12 ans et plus, 90 % ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 92,1 % en ont reçu au moins une dose.

Dès le lever du soleil, des files d'attente se formaient à l'entrée du centre de vaccination d'ExpoCité, les gens patientaient dès l'aube pour profiter d'une plage de vaccination sans rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Au sein de la population générale, qui comprend les enfants encore non éligibles à la vaccination, 80 % des gens sont adéquatement vaccinés dans la Capitale-Nationale.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine occupe le haut du classement, avec une couverture de 83,04 % de sa population.

Si la région de la Capitale-Nationale était un pays, il se hisserait parmi les premiers de classe en termes de couverture vaccinale.

Seuls le Portugal (85,85 %), les Émirats arabes unis (84,34 %), Malte (81,71 %) et l’Islande (80,73 %) parviennent à faire mieux, selon les données d’Our World in Data mises à jour dimanche.

Le Portugal doit son enviable couverture vaccinale au vice-amiral Henrique Gouveia e Melo, porte-étendard de la campagne de vaccination dans le pays. Photo : AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Le Vaccin-o-bus a contribué à l’effort du CIUSSSCN en sillonnant, pendant 126 jours, Portneuf, Québec et Charlevoix.

Sa mission était de rejoindre des populations moins enclines à prendre rendez-vous sur Clic Santé, notamment les jeunes, les personnes sans domicile fixe et les citoyens marginalisés.

La clinique roulante aura effectué 56 arrêts, déployant son équipe de vaccinateurs au Festif! de Baie-Saint-Paul, sur la place Jean-Béliveau à l’occasion de la diffusion du parcours inattendu du Canadien jusqu’en finale de la Stanley l’an dernier et au parc Victoria, haut-lieu de rassemblement des jeunes en début d’été.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a déployé des services de vaccination à l'auto pour augmenter la couverture vaccinale sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Sebastien Tanguay

La situation épidémiologique est d’ailleurs enviable dans la Capitale-Nationale, qui compte seulement 210 cas actifs et quatre hospitalisations dues à la COVID.

En comparaison, la quatrième a déferlé plus fort en Chaudière-Appalaches, où la santé publique recense 483 cas actifs et 14 hospitalisations en date du 10 octobre.