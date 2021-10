La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière commence mardi à l’Î.-P.-É.

Les vaccins seront distribués dans les cliniques de santé publique, les pharmacies et les cabinets d'infirmières praticiennes et de médecins de la province.

Les cliniques de santé publique offriront le vaccin contre la grippe sur rendez-vous seulement.

Le port du masque est requis lors du rendez-vous et la personne doit apporter sa carte d’assurance-maladie provinciale si elle en possède une.

Aucun rendez-vous n’est requis pour les pharmacies.

Les Services infirmiers de santé publique de Santé Î.-P.-É.Île-du-Prince-Édouard offrent également des cliniques communautaires de vaccination à Souris, Montague, Charlottetown et O’Leary.

Le vaccin intranasal pour les enfants âgés de 2 à 17 ans y sera disponible.

Les insulaires de 65 ans et plus ont le choix cette année entre le vaccin régulier contre l’influenza et un nouveau vaccin à haute dose.

Le gouvernement leur propose le vaccin à haute dose.

Il n’y a pas de problème à se faire vacciner contre le COVID-19 et la grippe en même temps.