Une pluie d’hommages pour Nicole Guertin, une entrepreneure « plus grande que nature »

Famille, collègues et amis rendent hommage à l’entrepreneure Nicole Guertin de Haileybury, dans le Témiscamingue ontarien, et soulignent ses nombreuses contributions au développement économique de la région. Atteinte d’un cancer de l’ovaire en phase terminale, la femme d’affaires a tenu une célébration de vie dimanche après-midi.

Nicole Guertin a annoncé publiquement son diagnostic  (Nouvelle fenêtre) cette semaine.

Signalant qu’elle [aimait] faire les choses différemment , elle a choisi d’organiser une célébration de vie à laquelle elle pourrait elle-même prendre part. 14 h 30, plus de 800 personnes étaient connectées à la diffusion en direct de l'événement sur Facebook.

Des discours ont été prononcés par plusieurs résidents de la région en guise de témoignage de l'impact de Mme Guertin sur leur vie. Certains ont récité des prières, et quelques prestations musicales ont également été présentées.

Des présentations vidéo de plusieurs personnes qui ne pouvaient pas être à la célébration ont également été diffusées.

Un profond engagement pour le Nord de l'Ontario

Je ne pense pas qu’il y [ait] une personne plus passionnée que Nicole [Guertin] pour développer le Nord de l’Ontario, le tourisme, la francophonie, des projets d’entreprise , indique d’emblée Dènik Dorval, directeur général du Centre régional des loisirs culturels de Kapuskasing, contacté avant la cérémonie.

Il a rencontré Nicole Guertin pour la première fois il y a quelques années alors qu’il était au service du Conseil de la coopération de l’Ontario, l’occasion pour les deux de travailler [ensemble] sur quelques projets .

Il en a tiré l’impression que l’entrepreneure était une personne de grande vision mais qui voulait aussi encourager tout le monde, que tu sois grand ou petit .

Moi, j’ai toujours trouvé que si j’étais capable de faire un quart de ce que Nicole Guertin peut faire, ce serait déjà incroyable. [...] C’est inimaginable le travail qu’elle a accompli. Une citation de :Dènik Dorval, directeur général du Centre régional des loisirs de Kapuskasing

Dènik Dorval a rencontré Nicole Guertin du temps où il travaillait au Conseil de la coopération de l'Ontario. Photo : Courtoisie/Dènik Dorval

Infirmière de formation, Nicole Guertin a œuvré pendant plusieurs années dans le secteur de la santé communautaire avant de se tourner vers l’entrepreneuriat au milieu des années 1990. La majeure partie de sa carrière a été consacrée au développement du secteur touristique.

À écouter : Entretien avec Nicole Guertin, entrepreneure en tourisme au Témiscamingue

Un sixième sens

Guylaine Scherer, résidente de Kapuskasing, a travaillé avec Nicole Guertin au sein de l’organisme de promotion du tourisme Destination Nord de l’Ontario au début des années 2000.

Elle m’a donné une chance de me joindre à son équipe et de devenir son bras droit , se rappelle Mme Scherer.

À ses côtés, elle a découvert jusqu’à quel point on peut partir de pas grand-chose pour se rendre au bout du monde .

Pour Nicole, tout devient une possibilité. La moindre petite idée devient un grand grand rêve qui finit toujours par se réaliser. Une citation de :Guylaine Scherer, ancienne collègue de Nicole Guertin

Guylaine Scherer a travaillé avec Nicole Guertin et souligne sa capacité à aider ses collègues à s'épanouir. Photo : ALAIN LETOURNEAU

Mais ce qu’elle retient surtout de son expérience professionnelle avec Nicole Guertin est qu’ elle avait un sixième sens pour trouver les plus grandes qualités de chaque individu puis de les exploiter de façon très très positive en nous permettant de grandir dans l’expérience .

Elle trouve de petits secrets dans chaque personne des talents bien cachés qu’elle réussit à faire ressortir et elle permet aux gens de s’épanouir dans cette nouvelle force-là , relate Mme Scherer.

Un vent de fraîcheur pour la communauté des affaires

L’entrepreneur Pierre Bélanger d’Earlton atteste de l’esprit entrepreneurial de Nicole Guertin, qui est vite venue à l’attention des autres entrepreneurs de la région lorsqu’elle s’est installée à Haileybury il y a près d’une quinzaine d’années. Elle y a lancé l’auberge Les Suites des Présidents.

Tellement elle était originale et elle faisait des choses auxquelles on n’avait pas pensé, nous, et surtout quand on entendait ces idées, on se disait que c’était trop osé et que ça ne fonctionnerait pas ici , affirme-t-il.

Pour l'entrepreneur Pierre Bélanger, Nicole Guertin a effectué de très grandes contributions au développement du secteur des affaires dans le Témiscamingue ontarien. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Il cite en guise d’exemple la création d’un café qui ne sert des plats cuisinés à partir de produits locaux, le développement de l’île Farr où des touristes peuvent faire du glamping ou du camping de luxe.

Avec Nicole, les projets se succèdent à une vitesse étourdissante [...], mais ce sont tous des projets qu’elle veut réaliser, qu’elle peut réaliser, et c’est toujours innovateur, intéressant, stimulant et à la fine pointe de ce qui se fait dans le monde , note M. Bélanger.

Depuis qu’elle est ici dans la région, elle est devenue en quelque sorte notre vedette, [...] elle réussit à nous mener vers du dépassement et à vouloir en faire plus. On pensait qu’on était occupé, on pensait qu’on avait des idées originales, mais on n’avait rien vu. Nicole a été évidemment un vent de fraîcheur mais aussi inspirante. C’est un mot qu’on utilise pour certaines personnes et il lui fait comme un gant. Une citation de :Pierre Bélanger, entrepreneur et résident d’Earlton

Plus récemment, Nicole Guertin a développé le carrefour culturel 101 Expériences. Ce modèle d’incubateur entrepreneurial permettait de développer de multiples expériences touristiques dans le Nord-Est de l’Ontario sur la plateforme numérique AirBnB.

Pierre Bélanger est convaincu que le parcours de Nicole Guertin aura servi de modèle à plusieurs, surtout aux gens plus jeunes qui veulent croire qu’on peut avoir des vies excitantes et imaginatives en région .