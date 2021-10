Vaccination obligatoire pour certains professionnels de la construction dès vendredi

À compter du 15 octobre, tous les ouvriers qui travailleront sur un chantier mené aux abords ou à l’intérieur d’un établissement de santé devront être doublement vaccinés. Et ce seront aux entrepreneurs de s'assurer que leur personnel est adéquatement protégé contre la COVID-19.

La mesure gouvernementale, adoptée par décret le 24 septembre, ne concerne que les chantiers où les employés peuvent être en contact avec le personnel soignant et administratif, avec les visiteurs et avec les patients de l’établissement en question.

Les travaux pour une construction neuve n’entrent pas en ligne de compte. Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Services sociaux, Jean Boulet, justifie la décision du gouvernement qui, souligne-t-il, est une recommandation de la santé publique.

Il faut véritablement, à ce stade-ci de l’évolution de la pandémie, protéger nos milieux de santé. C’est au bénéfice de toute la population du Québec.

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et des Services sociaux Photo : Radio-Canada

Un employé sur quatre

L'Association de la construction du Québec (ACQ) comprend la position des autorités.

C’est quelque chose qui est très logique parce que le personnel soignant est en contact direct avec les malades. Il pourrait donc contaminer les travailleurs de la construction et inversement , déclare Guillaume Houle, le porte-parole de l’ ACQAssociation de la construction du Québec .

Celui-ci rappelle que, selon les chiffres de la Santé publique, 76 % des 30 à 39 ans ont été vaccinés. Or, la moyenne d’âge des travailleurs dans le secteur de la construction est de 39 ans.

Si on compare le secteur de la construction à la société en général, ça signifie qu’il y aurait un employé sur quatre qui ne serait pas vacciné.

Guillaume Houle, responsable des affaires publiques à l'Association de la construction du Québec Photo : Radio-Canada

Depuis la publication du décret, les entrepreneurs se renseignent et se préparent. Mario Boucher, le président de Symaco, à Québec, est l’un d’eux. Il ne peut faire abstraction de cette nouvelle contrainte.

Lui et son équipe d’une vingtaine d’employés dirigent en ce moment des travaux dans plusieurs hôpitaux de la Capitale-Nationale (Saint-Sacrement, Saint-François-d’Assise et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec).

On est chanceux, notre compagnie, on a 95 % de nos gens qui sont vaccinés. Par contre, nos sous-traitants n'ont peut-être pas le même pourcentage.

Ce qui lui fait craindre quelques complications.

C’est certain qu’un matin, on peut demander cinq peintres et qu’on n'en aura que trois qui vont se présenter. Une citation de :Mario Boucher, président de Symaco

Jusqu'à nouvel ordre

Pas question de se retrouver devant le fait accompli : ce chef d’entreprise a déjà pensé à des solutions. Par exemple, recaser un employé non vacciné sur un autre chantier ou allonger les journées de travail.

On va demander aux clients d’être conciliants. On va trouver des façons.

Mario Boucher, entrepreneur à Québec Photo : Radio-Canada

Pour arranger au mieux les acteurs du secteur, le gouvernement met à leur disposition des unités de vaccination mobiles qui peuvent se rendre sur les chantiers de construction. Le ministre Jean Boulet prévient que la vaccination obligatoire pour les ouvriers restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre .

Il y aura un suivi, puis quand la mesure ne sera plus opportune, elle prendra fin. Pour l’instant, il n’y a pas de date de fin.

La FTQ-Construction, qui représente 80 000 employés du secteur partout au Québec, n’a pas souhaité commenter cette consigne sanitaire. La fédération attend de voir comment elle va être appliquée et quelles conséquences elle aura pour les salariés avant de s’exprimer sur le sujet.

La construction a été une des premières industries au Québec à reprendre ses activités après le premier confinement. Depuis le début de la pandémie, 1200 éclosions ont été recensées sur les chantiers et 4000 travailleurs de la construction ont été contaminés par le coronavirus.