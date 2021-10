Un incident anti-vaccin suscite une vague de sympathie pour une brasserie de Regina

Un client qui avait fait une réservation dans la microbrasserie Rebellion Brewing, à Regina, a causé tout un émoi, vendredi soir, quand on lui a demandé de montrer son passeport vaccinal. Au lieu de la preuve de vaccination attendue, il a plutôt montré une photo d’un majeur pointé vers le haut.

En Saskatchewan, il faut maintenant montrer une preuve de vaccination ou le résultat négatif d’un test de dépistage récent pour entrer dans un restaurant. Cette exigence ne faisait visiblement pas le bonheur du client, explique le président-directeur général de la microbrasserie, Mark Heise.

Rendu là, il a voulu me voir et m’indiquer très clairement qu’il espérait que nous fassions faillite parce que nous ne le laissions pas entrer , raconte-t-il.

Mark Heise pense que l’homme voulait simplement faire une scène , mais en fin de compte, il dit qu’il n’a pas vraiment causé de perturbation.

On l'a simplement laissé dire ce qu’il avait à dire, et quand il s’est fatigué et a manqué de souffle, il est parti. Fin de l’histoire , résume-t-il.

Selon Mark Heise, c’est la première fois qu’un incident de la sorte se produit dans la brasserie. Et bien que jusqu’ici, d’après ce qu’il en sait, ce genre d’incident est assez rare au pays, il s’inquiète quand même pour le personnel qui doit faire face à ces comportements.

Un petit peu de gentillesse et de patience, c’est ce dont nous avons besoin en ce moment, plutôt que de se mettre en colère contre tout le monde , dit-il.

Mark Heise ne s'inquiète pas trop de perdre de la clientèle : la microbrasserie est bien établie et respectée dans la communauté, dit-il. La brasserie a remporté le prix de la bière de l'année grâce a son Cherry Lambic. Nous brassons la bière canadienne de l’année, alors je ne pense pas qu’on puisse remettre en question la qualité de notre bière en ce moment , constate-t-il.

Il a tout de même fait une publication à titre personnel sur les réseaux sociaux au sujet de l’incident, souhaitant à l’homme qui lui a montré la photo une bonne Action de grâces, parce que c’est pas mal de colère à porter .

Cette publication lui a valu un large appui sur les médias sociaux.

Ça a pas mal explosé dans tout le pays, dit-il. On a eu une tonne de gens qui ont acheté des cartes cadeaux en nous disant de les donner à des causes qui en ont besoin. C’est vraiment formidable.

Il y a beaucoup de choses qui nous rendent négatifs et tristes, conclut-il, mais de voir des gens se rassembler autour de toi pour te dire : "Hé! On est avec toi, ce n’était pas correct", ça me dit que j’ai fait la bonne chose.

Avec des informations de Julia Peterson