Le Phoenix de Sherbrooke l’emporte contre le Drakkar

Avec les nouvelles règles sanitaires, le Palais des Sports Léopold-Drolet pouvait d'ailleurs accueillir un maximum de spectateurs pour l'occasion.

Les quelque 4000 spectateurs autorisés à assister à la partie doivent toutefois porter le masque et être double vaccinés. Une carte d'identité est aussi exigée à l'entrée.

Les portes du Palais des Sports ont ouvert 30 minutes plus tôt qu'à l'habitude, soit à 16h30, pour faciliter la vérification du passeport vaccinal.

La directrice exécutive du Phoénix ne croit pas que l'imposition de telles mesures nuise à l'achalandage au Palais des sports. Elle note d'ailleurs que les partisans étaient nombreux à être au rendez-vous samedi.

On veut protéger nos partisans, on veut protéger nos employés et on veut surtout garder notre Palais des sports ouvert.

Une citation de :Josée Desjardins, la directrice exécutive du Phoenix