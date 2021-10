Un 31e potirothon sur la rivière Bécancour

Joël Boisnard-Côté a joint la compétition pour la première fois. La rivière est à contre-courant, mais ça devrait bien aller , a-t-il dit avant de se lancer dans la course. Celui qui y assiste depuis son enfance apprécie l’ambiance de l’événement.

De son côté, le couple de compétiteurs Mathieu Ayotte et Isabelle Fournier a repris la pagaie après plusieurs années de pause.

C’est plaisant parce que c’est amical. Oui, il y a des compétitions des fois entre des voisins qui font pousser des citrouilles… puis là ça se donne des défis, mais c’est amical , explique Mathieu Ayotte.

Sa partenaire de course ne vise pas la victoire. L’objectif étant de ne pas tomber à l’eau… et de me rendre évidemment , lance-t-elle, en soulignant le plaisir de participer.

Selon l’organisateur de l’événement, Mathieu Provencher, 13 citrouilles ont navigué sur la rivière Bécancour. Le poids de la plus grosse citrouille a été évalué à 919 lb.

Des maladies et le temps sec en août ont d’ailleurs freiné la croissance des fruits cette année indique l’organisateur.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin