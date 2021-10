Retour à la maison mouvementé pour des élèves de Mont-Saint-Hilaire

J’étais stressée, je ne savais pas ce qui se passait , se remémore une élève qui est arrivée chez elle beaucoup plus tard que prévu.

Un chauffeur d’autobus scolaire remplaçant s’est égaré lors du retour de l’école en voulant éviter des travaux.

Selon des jeunes qui étaient à bord, le chauffeur a percuté un garde-fou sur l’autoroute 20, à la suite de quoi des élèves inquiets ont appelé la police. Le chauffeur, pour sa part, prétend avoir percuté des cônes.

Selon le capitaine Francis Lepage, de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le chauffeur s’est arrêté dans une station-service de Sainte-Julie à la demande de son superviseur, qui lui aurait aussi donné pour consigne de ne laisser sortir personne sans avoir l’identité des parents.

Cette consigne aurait exacerbé l’inquiétude de certains élèves, qui ont crié à la prise d’otages. Le chauffeur aurait alors haussé le ton et usé d’un vocabulaire inapproprié à leur endroit.

Des parents anxieux ont eu de la difficulté à obtenir de l’information sur ce qui se passait alors que certains élèves sont arrivés chez eux avec plus de deux heures de retard.

Personne ne m’a téléphoné, il a fallu que moi je fasse les démarches au 911 pour avoir des nouvelles , s’indigne Claude Beauchemin. Encore là, c’était flou, le poste de police était surchargé par les appels

Une vingtaine d’élèves sont rentrés à bord d’un autre autobus, alors qu’une dizaine ont pu rentrer avec leurs parents, venus les chercher à la station-service.

Ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase dans notre cas, c’est ce matin, en recevant un courriel du transport , s’est exclamé Yves St-Laurent, un autre parent.

Le Centre de services scolaire des Patriotes a envoyé un courriel aux parents vendredi soir expliquant que bien que l’évènement [sic] fût perturbant pour les élèves, leur sécurité n’a été compromise à aucun moment .

À la lumière de cette situation, nous travaillons en étroite collaboration avec notre transporteur afin de nous assurer que celle-ci ne se reproduise pas.

Nous on s’attend non seulement à des excuses de la part du transport [mais aussi] d’être sécurisés au niveau du fait que ce personnage-là ne pourra plus avoir d’enfants sous sa charge , réclame M. St-Laurent.

La police n’a pas l’intention d’ouvrir une enquête pour le moment étant donné qu’il s’agissait d’une intervention d' assistance publique .

Radio-Canada a tenté de joindre le Centre de services scolaires des Patriotes et la compagnie de transport, sans succès.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau