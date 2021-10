Levée des limites de capacité d’accueil : certains pris par surprise à Ottawa

À Ottawa et dans les environs, certains ont été surpris du court préavis avant la levée des restrictions de capacité d'accueil pour les salles de spectacle, de cinéma et autres installations de l’Ontario où la preuve vaccinale est exigée.

Geneviève Pineault, directrice artistique et directrice générale du Théâtre de la Vieille 17, souligne en entrevue que son équipe doit se revirer sur un 30 cennes en vue des représentations prévues la semaine prochaine.

On est super contents. [...] Par contre, on est toute une équipe qui est rentrée ce matin, de bonne heure, pour reprogrammer les billetteries, revoir les communications et prendre des stratégies ainsi que réfléchir à comment on allait s'adapter pour le spectacle , explique-t-elle.

À minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, les directives de santé publique ont changé pour de nombreux établissements de l’Ontario qui peuvent maintenant voir leurs salles remplies. L’annonce de ce changement a été faite quelques heures plus tôt, vendredi après-midi.

Le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé de Renfrew, avoue avoir été de ceux qui ont été étonnés par l’annonce du gouvernement de Doug Ford à ce sujet.

Avec le taux de vaccination, c'est probable que ce soit une bonne idée, mais avec la COVID, on ne sait jamais. On va voir , soutient-il.

Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du bureau de santé de Renfrew (archives) Photo : Radio-Canada

Il se dit rassuré par le fait que les lieux visés par les assouplissements sont des endroits où la preuve vaccinale est demandée à l’entrée.

Je pense que beaucoup de gens n'iront pas et vont rester à la maison , estime-t-il toutefois, jugeant que les Ontariens continuent à jouer de prudence.

Il rappelle que le port du masque est une mesure sanitaire qui demeure et qui est importante, d’autant plus que la distanciation physique sera chose du passé dans les salles combles.

À lire aussi : Les restaurants ontariens frustrés que les restrictions demeurent en place

De son côté, Geneviève Pineault et son équipe évaluent les scénarios possibles pour garder des sièges vacants pour certaines représentations. On souhaite ainsi favoriser un retour à la normale qui se veut graduel et mettre à l’aise ceux qui pourraient être craintifs.

Malgré les défis de réorganisation, elle se réjouit de pouvoir accueillir plus de clients. On avait beaucoup de familles qui étaient très déçues de ne pas avoir réussi à mettre la main sur une paire de billets , affirme-t-elle.

Le gouvernement Ford a indiqué avoir constaté un nombre limité d’éclosions liées aux endroits où la pleine capacité est maintenant possible.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil