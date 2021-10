La vaccination obligatoire pour participer à des sports intérieurs à Toronto

La directive s’adresse à tous ceux qui sont âgés de 12 ans ou plus, qu’ils soient joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, bénévoles ou autres.

Cela fonctionnera comme pour les autres établissements où la preuve de vaccination est requise. Ceux qui ne peuvent être vaccinés devront avoir une exemption.

Il y a eu des cas de COVID-19 et des éclosions liées aux sports intérieurs et aux activités récréatives , a déclaré la Dre Eileen de Villa.

Une politique de vaccination cohérente et des mesures de protection individuelle nous permettront de réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans ces lieux et de nous assurer que ces activités puissent se poursuivre de la façon la plus sécuritaire possible , a-t-elle ajouté.

