Une opération de surveillance des VTT lancée en Estrie

Devant une hausse de 13 % d'utilisation des véhicules tout terrain, la Sûreté du Québec sera plus présente sur le terrain pour rappeler les règles de sécurité en vigueur.

C'est à Saint-Alphonse-de-Granby que le ministère des Transports en partenariat avec la Sureté du Québec et la Fédération Québécois des clubs Quads ont lancé l'opération IMPACT, samedi. Les risques pour la sécurité des usagers interpellent le ministre des Transports François Bonnardel, qui a participé à l'annonce de cette opération concertée.

On parle de 28 décès annuellement depuis les 10 dernières années, 600 hospitalisations et dans ces circonstances j'aurais un rêve : d'avoir une vision zéro ! Une citation de :François Bonnardel, ministre des Transports

Réduire ce bilan passera par une modification des comportements et des mesures plus sévères. Le lieutenant de la Sûreté du Québec, Alain Barbier, souligne que l'obligation de posséder un permis de conduire pour circuler en sentier, entrée en vigueur en septembre, fait partie des mesures mises en place pour freiner le phénomène. Auparavant, le permis était seulement obligatoire pour traverser des routes du ministère des Transports. Il y a les sanctions administratives de la SAAQ qui étaient pour les facultés affaiblies qui étaient juste applicables aux véhicules routiers avant. Maintenant, c’est applicable à tous les véhicules dans les véhicules hors route aussi. Donc pour ça, ça va nous aider dans l’application de cette loi-là! , souligne Alain Barbier.

Réticence des utilisateurs envisagée