Premiers tests pour des salles de spectacle remplies au maximum au Québec

Les salles de spectacle où les places sont assignées peuvent dorénavant être complètement remplies d’un public masqué et vacciné, comme annoncé par le gouvernement du Québec le mois dernier.

Les admirateurs d’Enrique Iglesias et de Ricky Martin seront les premiers à profiter d’un spectacle sans distanciation physique au Centre Bell, où les artistes doivent se produire samedi soir, depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le spectacle devait initialement avoir lieu en octobre 2020.

Des événements de moindre envergure bénéficient aussi de l’allégement des règles sanitaires. Le 50e anniversaire du Festival du nouveau cinéma (FNC), à Montréal, se déroule maintenant dans des salles pouvant être remplies au maximum.

Pour nous, c'est une satisfaction de ne pas laisser un groupe de festivaliers à l'écart , s’est réjoui Nicolas Girard Deltruc, le directeur du FNC. 400 places, 500 places, c'est beaucoup trop peu, et donc là, finalement, on rend heureux encore plus de gens et ça nous rend heureux.

Ces mesures vont donner une prévisibilité à toutes les organisations artistiques et à tous les producteurs , qui pourront ainsi planifier des productions au cours de l'année et même pour les années futures , selon Marie-Josée Desrochers, PDG de la Place des Arts, à Montréal.

Ça va remettre toute une industrie en marche. Une citation de :Marie-Josée Desrochers, PDG de la Place des Arts

Toutefois, dans bien des cas, ces assouplissements ne changeront rien à court terme. Le producteur Martin Leclerc, par exemple, n'augmentera pas le nombre de sièges disponibles pour les spectacles présentés cet automne.

Ça risque de causer plus de problèmes de gestion pour les billetteries , a souligné le producteur, puisque les gens ont acheté leurs billets en s’attendant à ce que la distanciation physique soit observée. C'est pas tous les gens qui veulent se retrouver avec quelqu'un collé.

Déception pour d'autres organisateurs

Les organisateurs de fêtes dansantes, qui demeurent interdites, ou de spectacles extérieurs ne bénéficient pas non plus de ces nouvelles mesures. Le festival Black & Blue, par exemple, ne pourra pas tenir son événement principal au stade olympique de Montréal.

C'est sûr qu'on est déçus, mais je ne peux pas dire que je suis frustré , admet Robert J. Vézina, le président et fondateur du festival. On comprend que de faire un gros party toute la nuit en dansant en ce moment, même avec un masque, c'est pas une bonne idée.

Le festival Black & Blue offrira néanmoins des activités extérieures gratuites dans le respect des règles sanitaires.

Piknic Électronik Montréal, qui organise des spectacles en plein air, avait annoncé devoir repousser une série d’événements à la suite de l’annonce de Québec, le 30 septembre dernier.

Les événements de Piknik Électronik Montréal ne sont pas touchés par les récents allégements des mesures sanitaires (archives). Photo : Piknic Électronik Montréal/Cannelle Wiechert

Nous sommes absolument déçus que ces nouvelles mesures d’assouplissement s'adressent exclusivement aux spectacles et événements avec places assises, ce qui, vous le comprendrez, est un non-sens à Piknic , peut-on lire dans un statut publié sur la page Facebook de l’organisation.

Les festivals et les événements extérieurs de grande envergure où les spectateurs n'ont pas de place assignée peuvent toujours avoir lieu, à condition de diviser la foule en sections de 500 personnes.

Avec des informations de Valérie-Micaela Bain