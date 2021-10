Le futur projet domiciliaire au pied du Mont Édouard ne fait pas l’unanimité

La courtière immobilière Faustine Passeau s’occupe du marché du Bas-Saguenay. Elle estime que ce projet ne servira qu'à une mince partie de la population qui cherche seulement un pied à terre à l'Anse-Saint-Jean.

C'est beaucoup d'avantages pour faire marcher l'économie locale, mais c'est aussi des inconvénients parce que ces projets-là ne vont pas amener d'habitants à l'année dans la municipalité, ça ne remplira pas les écoles, ça ne fera pas marcher les petits commerces locaux. Forcément il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi dans toutes les municipalités et ces condos de luxe vont avoir besoin d'un personnel pour les entretenir.

Plusieurs personnes ont également réagi négativement sur les réseaux sociaux concernant le prix de ces futures habitations. Rappelons que le prix des condos pourrait aller jusqu’à 300 000 $ et 500 000 $ pour les villas.

Pierre Lavoie, originaire de l'Anse-Saint-Jean défend son projet Le Croissant montagne. Il affirme qu'il n'y a personne de mieux placé pour gérer des projets de développement que quelqu'un qui vient de la municipalité. Il dit avoir son village natal à cœur.

Là on est à la montagne parce qu'il y a un besoin. Après je pense qu'il faut s'attaquer au village, moi le prochain projet c'est dans le village qu'on veut le faire, pour justement régler le problème et attirer ceux qui demeurent là-bas et veulent rester, faut pas que ça deviennent un lieu où on n’a pu les moyens d'y habiter , assure-t-il.

Un groupe de promoteurs souhaite développer un projet domiciliaire de 80 condos au pied du mont Édouard. Photo : Avec l'autorisation de Pierre Lavoie.

Faustine Passeau pense que de tels projets immobiliers peuvent tout de même avoir leur place à l'Anse-Saint-Jean tant qu’il y a un équilibre.

Il faut trouver un juste milieu et se concentrer sur les deux. C'est-à-dire que c'est bien de développer le développement économique, mais il faut aussi trouver des alternatives pour les habitants du secteur.

Avant de construire le projet Le Croissant montagne, le groupe de promoteur devra implanter un nouveau système de traitement des eaux dans le secteur. Ces travaux devraient débuter d'ici la fin de l'année 2021.

Pénurie de logements à prix abordable

Un défi de taille attend celui qui prendra la relève du maire sortant Lucien Martel le 7 novembre prochain. Le candidat à la mairie Richard Perron voit tout de même la venue de tels projets d'un bon œil.

Bien c'est intéressant pour la municipalité et c'est intéressant pour les citoyens aussi. Donc ça va ajouter de la valeur au niveau de l'assiette fiscale au niveau de la municipalité de l'Anse -Saint-Jean.

L’autre candidat à la mairie Éric Thibeault n'était pas disponible pour répondre à nos questions.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.