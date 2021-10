Plus de 16 M$ d’indemnisations versés aux agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

La Financière agricole du Québec Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a versé plus de 16 millions de dollars aux producteurs agricoles durant la saison 2020-2021.

Dans son bilan annuel, l'organisme explique que les indemnisations concernent les programmes d’assurance et de protection du revenu (ASREC) qui couvrent la plupart des risques.

L'assurance stabilisation des revenus agricoles se taille la part du lion avec des compensations de 11,4 millions de dollars versés à 310 producteurs, principalement aux entreprises de veau d’embouche.

Pour l'assurance récolte, 277 clients assurés ont reçu 2,5 millions de dollars d'indemnités.

Saison 2019 versus saison 2021 pour ce qui est des récoltes, chaque année on suit ça de près. L'an passé, il y a eu des pertes liées à la sècheresse pour les fourrages, cette année on s'attend à des pertes du même niveau, voire même plus dans les conditions dans lesquelles on est. Évidemment le bilan c'est au 31 mars et les résultats d'indemnités versées sont en lien avec la saison 2020 , explique le directeur territorial Marc Dickey.

Marc Dickey affirme que le maintien du service en temps de pandémie était une priorité de l'organisation.

Tout ça s'est fait dans un contexte de pandémie où notre préoccupation a été de maintenir nos services à la clientèle agricole et de continuer à les accompagner face au développement de leur entreprise ou au soutien en sécurité du revenu , ajoute-t-il.

La financière a également octroyé des garanties de près d'environ 26,5 M$ de dollars aux agriculteurs, dont 22,3 millions de dollars, aux entreprises laitières et bovines.

Par ailleurs, l'organisme a observé une légère hausse des entreprises agricoles enregistrées auprès du ministère de l'Agriculture au cours des deux dernières années.

16 subventions ont été octroyé à des jeunes de la relève pour une somme de 365 000 dollars.