Une friperie communautaire forcée de refuser des dons

L’organisme communautaire Le Dépannage de l’Anse, à Baie-Comeau, est obligé de refuser les dons temporairement en raison d’un manque d’employés et de bénévoles.

Présentement, l'entrepôt est plein à 99,9 % , indique Louise Levasseur, présidente du conseil d’administration du Dépannage de l’Anse.

Notre difficulté, c’est de faire la manipulation de tout ce matériel en considérant notre manque d’employé et notre diminution à presque zéro du nombre de bénévoles .

L’organisme sans but lucratif récupère les vêtements et les petits objets usagers, qui sont ensuite revendus à faible coût dans le but d’aider les personnes dans le besoin.

Le manque d'employés et de bénévoles empêche aussi l’organisme de faire des sorties à l'extérieur de Baie-Comeau pour distribuer du matériel à des personnes d’autres secteurs de la région.

Des bénévoles vieillissants et vulnérables

Avant la pandémie, Dépannage de l’Anse bénéficiait du travail de 35 à 40 bénévoles, principalement des dames âgées , selon Mme Levasseur. Ils ne sont maintenant plus que quatre à six.

L’âge [des bénévoles] se situe entre 70 et 80-85 ans , indique Mme Levasseur.

Ces gens-là sont les plus vulnérables concernant la COVID-19. Ils ne sont pas encore de retour, c’est sûr , poursuit-elle.

L'organisme récolte aussi les objects usagers. Photo : Gracieuseté de Dépannage de l'Anse

Le magasin de Dépannage de l’Anse demeure ouvert, mais seulement trois jours par semaine, comparativement à six auparavant, toujours en raison du manque de main-d'œuvre. La réduction des heures d’ouverture limite la possibilité d’écouler les marchandises. Le problème complexifie la situation à l’entrepôt, qui regorge de vêtements.

Pour tenter de corriger certaines de ses difficultés, l’organisme prévoit une restructuration et la création d’un poste de direction générale.

Louise Levasseur explique aussi que son organisation doit rajeunir son groupe de bénévoles.

Il ne faut pas se leurrer; il va falloir trouver une façon d’attirer les jeunes adultes qui peuvent venir faire du bénévolat , indique-t-elle.

Louise Levasseur ajoute que des démarches sont en cours pour joindre des jeunes des niveaux secondaire et collégial, qui pourraient porter main forte à l’organisme.