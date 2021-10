Panne d’électricité au Liban, où les centrales sont à sec

Englué dans une crise inédite, qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires dans l'histoire du monde depuis 1850, le pays connaît depuis des mois des rationnements draconiens de courant, culminant à plus de 22 heures par jour, et peine à importer du carburant, sur fond de dégringolade historique de la monnaie nationale et d'assèchement des devises étrangères.

Ces coupures de courant paralysent la vie de la population et plusieurs secteurs vitaux, tandis que les opérateurs de générateurs privés, qui prennent habituellement le relais, rationnent aussi commerces, hôpitaux et foyers, à mesure que le carburant se raréfie.

Après que la centrale de Deir Ammar a été contrainte d'arrêter sa production d'électricité, hier matin, en raison de l'épuisement de ses réserves de gazole, celle de Zahrani s'est arrêtée cet après-midi pour la même raison , a indiqué l' EDLÉlectricité du Liban dans un communiqué.

Cela a conduit à un effondrement total du réseau sans aucune possibilité de le restaurer pour le moment , ajoute le communiqué, alors que les autres centrales du pays fonctionnent au minimum.

Il s'agit de la deuxième panne totale signalée par EDLÉlectricité du Liban depuis le début du mois. Pour la première, le réseau avait été rétabli quelques jours plus tard.

La centrale électrique de Zahrani, au Liban, a aussi été contrainte d'arrêter sa production (archives). Photo : AFP / MAHMOUD ZAYYAT

Trouver une solution

Une source au ministère de l'Énergie a indiqué à l'AFP que des efforts étaient déployés pour trouver une solution au problème .

Dans son communiqué, l' EDLÉlectricité du Liban a indiqué qu'un pétrolier devait arriver samedi soir et être déchargé en début de semaine prochaine.

La communauté internationale réclame des réformes urgentes aux autorités libanaises, notamment pour l' EDLÉlectricité du Liban , symbole d'une mauvaise gouvernance et de la déliquescence des services publics au Liban.

Formé en septembre après 13 mois de querelles politiciennes, le nouveau gouvernement s'est engagé à amorcer des réformes dans le secteur de l'électricité et à rétablir progressivement le courant public.

Le Liban négocie avec l'Égypte et la Jordanie l'acheminement de gaz et d'électricité en passant par la Syrie, tandis que le mouvement chiite Hezbollah a annoncé ces dernières semaines plusieurs livraisons de mazout iranien pour pallier les graves pénuries de courant et de carburant.

Un accord a également été conclu entre les autorités et l'Irak pour la distribution de pétrole irakien au Liban en contrepartie de services médicaux.