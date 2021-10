Une journée pour recruter des pompiers à Trois-Pistoles

Le Service des incendies et de la sécurité civile de Trois-Pistoles a sorti l’artillerie lourde, samedi. Son objectif? Rappeler les consignes de sécurité de base au grand public afin d’éviter les sinistres, mais également convaincre de futurs sapeurs de se joindre à la brigade.

Camions, exercices de prévention incendie et démonstrations avec les pinces de désincarcération sur un véhicule étaient notamment au programme de cet après-midi spécial, qui a eu lieu dans le stationnement des Galeries Trois-Pistoles.

Des camions ont évidemment pu être observés sur place. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le Service des incendies a profité de l'occasion pour faire connaître les conditions de travail ainsi que les opportunités d’embauche au sein de sa brigade.

La rareté de main-d’œuvre, bien présente au Bas-Saint-Laurent, a visiblement un impact dans les casernes. Les difficultés de recrutement rendent donc des initiatives comme celle-ci particulièrement importantes.

Un feu allumé dans une casserole, sur une cuisinière. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

À Trois-Pistoles, la brigade en est actuellement à son seuil minimal d’effectifs, soit 17 pompiers. Pour répondre à tous les besoins et pourvoir les absences, il en faudrait plutôt 25 pompiers.

[Dans] la MRC des Basques, [on déploie] 8 pompiers en 15 minutes pour un risque faible ou un risque moyen. [Pour un risque] élevé et très élevé, ça prend plus de pompiers, évidemment , indique le directeur du service incendie de Trois-Pistoles, Sylvain Lamarre.

Sylvain Lamarre est le directeur du Service incendie de Trois-Pistoles. Il a remplacé Pascal Rousseau l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Avec les familles qui quittent la ville vers les plus grands centres, il devient d'ailleurs difficile, selon lui, de recruter des pompiers à temps partiel. Ça amène une pénurie, indirectement , confirme-t-il.

Le lieutenant Raphaël Bastille est membre de la brigade depuis maintenant cinq ans, et ce, en plus de son emploi principal.

Raphaël Bastille apprécie son travail de pompier volontaire, puisqu'il lui permet notamment de venir en aide à des personnes en ayant besoin. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le jeune homme admet qu'il était au départ très peu familier avec le métier. Il affirme qu'il s'est laissé convaincre de déposer sa candidature car l'un des amis était lui-même pompier. J'aime vraiment ça , note-t-il, ajoutant qu'il apprécie le rush d'adrénaline qui vient avec les interventions.

Il n’écarte pas la possibilité de poursuivre ses fonctions à plein temps. Je suis en train de suivre un DEPdiplôme d'études professionnelles à temps partiel, donc je vais voir ce que l'avenir me réserve , indique-t-il.

La pénurie de main-d'œuvre bien présente dans plusieurs secteurs n'épargne pas les casernes de pompiers. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Les candidats intéressés à devenir pompier volontaire doivent minimalement être âgés de 18 ans et suivre la formation Pompier 1 . D'autres formations complémentaires peuvent s'ajouter, par exemple pour opérer une pompe, une échelle ou utiliser les pinces de désincarcération.

L'activité de samedi était organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, qui se termine ce samedi.

Selon le reportage de Sophie Martin.