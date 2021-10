Prudence sur les routes, l’Intérieur pourrait voir 15 cm de neige ce week-end

Un système frontal occasionnera de la neige sur la plupart des cols routiers du sud de la province ce long week-end, prévient Environnement Canada.

Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur, notamment sur la route Coquihalla, entre Hope et Kamloops, et sur la route de liaison Okanagan, entre Merritt et Kelowna.

Les précipitations tomberont sous forme de pluie d’abord samedi avant de se transformer en neige dans la nuit, et ce, jusqu’à dimanche soir. Les conditions météorologiques peuvent changer soudainement, rendant les conditions routières dangereuses, souligne Environnement Canada.

« Si vous comptez vous déplacer ce week-end, il risque d'y avoir de la neige en hauteur, alors consultez Drive BC  (Nouvelle fenêtre) », conseille le météorologiste Doug Lundquist.

Il recommande aux automobilistes de vérifier les alertes d’Environnement Canada sur l'état des précipitations neigeuses avant de prendre le volant dans les prochaines semaines, parce que l'agence prévoit une baisse des températures.

Surtout sur la côte, [les températures] s’annoncent plus fraîches que la moyenne pour le prochain mois ou deux , précise Doug Lundquist. Il dit qu’il est tout de même encore trop tôt pour prédire si les quantités de neiges reçues seront importantes.

L’hiver arrive à grands pas, le ski aussi

Après avoir reçu quelques flocons mercredi, des stations de ski se réjouissent de la saison à venir : celles des monts Cypress et Seymour, ainsi que les complexes de Sasquatch Mountain près d'Agassiz et Silver Star Mountain près de Vernon ont publié des photos sur les réseaux sociaux de leur première neige.

Tout le monde a eu un peu de neige et c’était chouette à voir , commente Joffrey Koeman, directeur des ventes et du marketing à la station Cypress Mountain. Un bon signe que l’hiver est au coin du tournant selon lui, bien que la neige ait fondu dès l'après-midi.

On espère que la saison sera bonne... Mère Nature nous aide généralement, mais on pratique tout de même nos danses de la neige Une citation de :Ian Jenkins, directeur du marketing, SilverStar Mountain

Jeudi, la station Silver Star Mountain a reçu 5 cm de neige au sommet et elle espère que les précipitations prévues pour les prochaines semaines tomberont essentiellement sous forme de flocons.