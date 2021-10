COVID-19 : 48 nouveaux cas dénombrés à Ottawa samedi

Aucun nouveau décès attribuable à la maladie et à ses complications n’a été recensé dans les 24 dernières heures, selon les données de SPOSanté publique Ottawa disponibles sur le web.

On dénombre 338 cas actifs de COVID-19 dans la capitale fédérale, samedi. Six personnes sont hospitalisées et trois sont traitées aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 30 231 infections au coronavirus ont été recensées à Ottawa et 598 personnes ont perdu la vie, toujours selon les données officielles.

Dans l’ensemble de l’Ontario, les autorités sanitaires font état de 654 nouveaux cas et de deux décès, samedi. La barre des 600 infections n’avait pas été dépassée, les 6 jours précédents.

Les nouveaux cas de COVID-19 qui surviennent, durant le week-end, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais ne seront connus que lundi. Il en va de même pour les infections supplémentaires recensées par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO).