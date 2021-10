Une centaine de nouveaux cas de COVID-19 samedi au Nouveau-Brunswick

Le nombre de cas actifs identifiés à travers la province a augmenté, passant de 881 la veille à 929, samedi.

Il y a 56 personnes atteintes de COVID-19 qui sont hospitalisées au Nouveau-Brunswick, deux de moins que la journée précédente. Parmi eux, 45 ne sont pas pleinement vaccinés contre la maladie.

On compte 23 de ces patients qui sont aux soins intensifs, comparativement à 30, la veille.

Vendredi soir, des mesures coupe-circuits sont entrées en vigueur dans plusieurs zones du Nouveau-Brunswick  (Nouvelle fenêtre) afin de ralentir la circulation du virus et de réduire le nombre d’hospitalisations qui accablent le système de santé.

Sur la centaine de nouveaux cas signalés samedi, 71 personnes n’étaient pas pleinement vaccinées, dont 66 qui n’avaient reçu aucune dose du vaccin.

Cependant, le vaccin contre la COVID-19 n’est pour le moment offert qu’aux 12 ans et plus, et 43 des nouvelles infections signalées samedi sont chez des jeunes de 19 ans ou moins.

Aucune personne de 19 ans ou moins atteinte de COVID n'est hospitalisée, précisent les autorités provinciales.

Les 100 nouveaux cas par région Zone 1 (région de Moncton) : 34 Zone 2 (région de Saint-Jean) : 4 Zone 3 (région de Fredericton) : 21 Zone 4 (région d'Edmundston) : 13 Zone 5 (région de Campbellton) : 11 Zone 6 (région de Bathurst) : 6 Zone 7 (région de Miramichi) : 11

Vaccination

Selon les données divulguées samedi, au moins 90 % des résidents du Nouveau-Brunswick admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose.

Plus de 81 % ont reçu deux doses et sont qualifiés de pleinement vaccinés.