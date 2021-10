Banff se dote d’une bibliothèque d’objets

Les résidents de Banff et de Lake Louise peuvent maintenant louer des outils et de petits électroménagers gratuitement à la bibliothèque.

Le projet pilote compte plus de 75 objets en location allant du simple tournevis au déshydrateur alimentaire et la machine à coudre.

La bibliothèque des objets est le bébé de la directrice de la bibliothèque publique de Banff, Sarah McCormack. Elle en rêve depuis qu’elle est entrée en poste en 2014.

La bibliothèque, c’est à la base de l’économie circulaire , explique-t-elle. Donc [la bibliothèque d’objets] est en continuité avec cette philosophie de partage de matériel éducatif, mais dans un format différent. C’est très excitant!

Ce n’est pas la première bibliothèque d’objets en Alberta, mais selon Mme McCormack, l’initiative est particulièrement adaptée à la réalité de Banff. Il s'agit d'une région où le taux de rotation de la population est très élevé et où la plupart des ménages sont locataires.

Nous avons des problèmes de sécurité alimentaire et d’accès au logement abordable , dit-elle. Souvent quand vous trouvez un logement, c’est en colocation et très petit. Ça peut être difficile de se permettre l’achat de tels objets ou même d’avoir de la place pour les entreposer. Il est tout à fait logique pour notre communauté de viser le plus possible l’accès et l’abordabilité.

La bibliothèque d'objets offre plus de 75 objets en location. Les dons d'outils ou de petits appareils ménagers sont aussi possibles, une liste de souhaits est disponible sur le site Internet de la bibliothèque. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Pour avoir accès au catalogue d’objets, il faut être résident du district d'amélioration n° 9 et avoir sa carte de membre de la bibliothèque. Chaque location est d’une durée maximale de sept jours.

Depuis son ouverture le 7 octobre, les objets les plus populaires sont l’assiette à tarte et la perceuse.

La bibliothèque de Banff espère aussi recevoir des dons d’objets pour bonifier son offre. Elle cherche surtout des dons d’outils. Les intéressés peuvent se rendre sur leur site Internet pour consulter leur liste de souhaits.