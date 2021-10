Vaccination obligatoire dans la santé : l’APTS redoute des ruptures de services

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue demande au ministre de la Santé de reporter la date de l’entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

L'APTS régionale dit s’inquiéter des interruptions de service à prévoir après le 15 octobre.

Selon le CISSS AT, 272 employés ne seront pas adéquatement vaccinés à cette date et ne pourront plus offrir une prestation de services au sein de l’établissement.

Le syndicat avance le chiffre de 80 membres du personnel professionnel et technique qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

L'APTS regrette l'absence de plan de contingence connu et demande au gouvernement de revenir sa décision ou de repousser cette date.

On sait qu'on a déjà plusieurs secteurs qui sont en surcharge de travail. Là, ça va venir ajouter la surcharge et ça peut amener du temps supplémentaire et l'allongement des listes d'attente et des usagers ne pourront pas avoir les serves dans des délais raisonnables. Il y a déjà des listes d'attente très longues, donc il va y avoir un impact à ce niveau-là et ça inquiète beaucoup de personnes , explique la représentante nationale de l’APTS en Abitibi-Témiscamingue, Claudie Beaudoin.

Notre crainte, c'est qu'il y ait des gens qui décident de quitter le réseau , ajoute Claudie Beaudoin.

De son côté, le ministre de la Santé a réitéré que les employés du réseau qui ne seront pas adéquatement vaccinés seront suspendus sans solde à compter du 15 octobre.