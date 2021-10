Au moins 1 patient sur 4 est sorti du Centre des sciences de la santé sans être soigné

Au total 28 % de patients sont repartis du Centre des sciences de la la santé sans êtres vus.

Mais selon l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), c'est un phénomène qui touche aussi les autres établissements de soins de la capitale manitobaine : les services d'urgence de l'Hôpital Grace, de l'Hôpital Saint-Boniface, les centres de soins d'urgence de l'Hôpital Concordia, de l'Hôpital général Seven Oaks et de l'Hôpital général Victoria.

La plus importante augmentation est produite entre juin et juillet, lorsque le nombre de personnes ayant quitté l'hôpital sans être traitées a plus que doublé, passant de 1572 (7,9 % de tous les patients) à 3265 (15 %).

En moyenne, la proportion annuelle de personnes qui quittent les urgences et les centres de soins d'urgence de Winnipeg sans avoir été vues a oscillé entre trois et cinq pour cent de tous les patients récemment, selon le plus récent rapport annuel de l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Cette augmentation du nombre de patients qui quittent l'hôpital sans avoir reçu de soins survient alors que les temps d'attente médians dans les services d'urgence et les centres de soins d'urgence de la ville ont atteint leur niveau le plus élevé depuis des années.

Suspension du programme de rappel

Au cours des années précédentes, certaines personnes qui quittaient un hôpital de Winnipeg sans avoir été vues étaient contactées pour savoir si elles avaient encore besoin de soins médicaux, dans le cadre d'un programme provincial d'appels sortants en santé.

Mais ce programme a été suspendu en 2020 en raison du redéploiement du personnel pendant la pandémie de COVID-19. Depuis ce moment, aucun des milliers de patients qui ont renoncé à attendre dans les hôpitaux de la ville n'a été suivi.

Et comme le personnel de santé continue d'être déplacé au Manitoba, il est prévu que le programme reste en suspens indéfiniment , a déclaré un porte-parole de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Les difficultés rencontrées dans les services d'urgence et les centres de soins d'urgence au cours des derniers mois ont largement contribué à allonger les temps d'attente pour les patients ayant des besoins moins urgents, a déclaré le porte-parole de l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Un porte-parole de Soins communs Manitoba qui exploite le Centre des sciences de la santé a déclaré que les temps d'attente ont été aggravés par les personnes qui ont peut-être retardé l'obtention de soins en raison de questionnements au sujet la COVID-19.

Ces patients sont maintenant généralement plus malades et nécessitent des séjours plus longs à l'hôpital, ce qui interrompt le flux normal des patients , a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que l'organisation s'attendait à une baisse au fur et à mesure que de nouvelles recrues arrivent dans le service au cours de la semaine prochaine .

Avec les informations de Kristin Annable