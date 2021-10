La fécondation in vitro couverte par la RAMQ d’ici novembre

Radio-Canada a appris que le projet de loi 73, qui rend notamment la fécondation in vitro (FIV) éligible à la RAMQ, entrera en vigueur d’ici novembre. Pour des milliers de couples en attente de la cigogne, c’est une lueur au bout d’un long - et très onéreux - tunnel.

Nous aurons l’occasion de préciser la démarche et la date d’entrée en vigueur prochainement , précise Sarah Bigras, l’attachée de presse du ministre délégué à la Santé Lionel Carmant.

Un cycle couvert

Le gouvernement Legault ramène donc la gratuité pour ce processus qui coûte présentement entre 10 000 et 18 000 $, six ans après que le gouvernement libéral de Philippe Couillard y ait mis fin.

L’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette avait jugé qu'il s'agissait d'un bar ouvert. De 2010 à 2015, six cycles naturels de FIV Fécondation in vitro étaient couverts par le régime public.

Le ministre délégué à la Santé Lionel Carmant a déposé le projet de loi 73 prévoyant la réintroduction de la couverture publique de la fécondation in vitro en mars 2021. Depuis ce temps, les couples infertiles attendent sa mise en vigueur. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le projet de loi 73 propose aux couples qui ont de la difficulté à concevoir la couverture d'un seul cycle assuré par la RAMQ. Pour les essais subséquents, ils devront débourser de leurs poches.

Le nombre d'inséminations artificielles couvertes par le gouvernement passeront, quant à elles, de 9 à 6 lors de la mise en vigueur du projet de loi 73.

Une nouvelle attendue

La FIV Fécondation in vitro est souvent la dernière option pour les couples infertiles qui désirent avoir un enfant biologique.

Depuis l’adoption du projet de loi, en mars 2021, bon nombre d’entre eux ont mis leur projet fertilité en veilleuse pour pouvoir bénéficier de la gratuité.

C’est le cas de Vicky Rousseau, 29 ans, qui tente d’avoir un deuxième enfant depuis 8 ans. Malgré des allers-retours dans les cliniques de fertilité et des milliers de dollars dépensés, rien n'y fait.

Un enfant, ca n'a pas prix. Je paierai des milliards de dollars pour avoir un enfant, mais il faut être réaliste. [...] Je ne pense pas que personne est capable de lancer 15 000 $ dans les airs et de dire : ''advienne que pourra.'' Une citation de :Vicky Rousseau

Le succès de la fécondation in vitro n'est toutefois jamais garanti. L'entrée en vigueur du projet de loi 73 lui laisse entrevoir l'espoir d'accueillir la cigogne, mais pas de si tôt.

Je suis contente, mais ce n’est pas clair dans ma tête parce qu’il y a une liste d’attente , soupire Vicky Rousseau.

C'est que la pandémie, la pénurie de personnel et l'annonce de l'éventuelle gratuité ont fait bondir les délais déjà longs, en temps normal, pour bénéficier du processus.

Il y a présentement 800 personnes en attente d'une FIV Fécondation in vitro à la clinique privée Ovo et 9 mois de délai minimum chez Procréa pour obtenir un premier rendez-vous.

Le CHUL, à Québec, qui offre également des traitements en fertilité, a environ un an d’attente.

Tous ont décliné nos demandes d'entrevue. Il est donc difficile de savoir comment les patients seront priorisés lors du transfert vers la gratuité.

Vicky Rousseau est en attente d'une fécondation in vitro. Photo : Radio-Canada

Vicky Rousseau s’inquiète de voir des bouchons en FIV Fécondation in vitro dans les cliniques de fertilité d'ici la mise en vigueur du projet de loi.

[Ma médecin] m’a fortement suggéré de ne pas attendre la gratuité puisque les délais d’attente sont immenses , s’inquiète-t-elle.

Selon la mère du petit Logan, qui fêtera son 9e anniversaire lundi, le gouvernement devrait élargir le programme.

Je suis réaliste. Il y a certains couples qui ont dû faire une, deux, trois, quatre FIV pour que ça fonctionne. Une citation de :Vicky Rousseau

Critères d’admissibilités

Tous ne pourront pas bénéficier de la gratuité.

Le futur programme s’adresse notamment aux personnes qui n’ont pas eu de stérilisation volontaire (par exemple, la ligature des trompes) et dont le partenaire n’a pas subi volontairement une vasectomie.

Il faudra être âgée d’au maximum 41 ans moins un jour pour recevoir les traitements.

Déçue, Karine Gauthie, qui est dans le processus de fertilité depuis cinq ans, ne pourra pas y avoir accès.

On s’est pris peut-être tard [mon conjoint et moi], mais on s’est rencontrés tard aussi. Ça ne nous empêche pas qu’on veut des enfants, au moins un. Je ne peux pas concevoir ma vie sans enfant , déplore-t-elle.

L’infertilité, un sujet tabou

Vicky Rousseau et Karine Gauthier ont accepté de témoigner puisque, selon elle, on ne parle pas assez d’infertilité. Ça touche tellement de gens, mais on a peur d’en parler ouvertement , dit Karine Gauthier.

Un couple sur six est infertile au Canada, une proportion qui a doublé depuis les années 80, selon l'agence de santé publique du Canada.

J’ai des amies fantastiques qui ont des enfants, mais elles ne vivent pas ce que je vis. Je trouve ça dur de les voir vivre leur bonheur. Des fois, je leur en veux même si je sais que ce n’est pas de leur faute. Chaque mois, je dois vivre avec de la déception. [...] On se demande qu’est-ce qu’on a bien pu faire pour que ça nous arrive , dit Vicky Rousseau.

Au cours des huit dernières années, elle a dû jongler avec des absences répétées au travail pour se rendre en clinique de fertilité. Chaque rendez-vous amène son lot de larmes, de remises en question, de frustrations et la colère de voir ses menstruations revenir une fois de plus, mois après mois.