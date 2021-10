LHJMQ : Ève Gascon rappelée par les Olympiques de Gatineau

La formation en a fait l’annonce samedi en matinée sur son compte Twitter.

Gascon avait été utilisée par les Olympiques lors du dernier match de l'équipe au Centre Robert-Guertin. La gardienne de 18 ans avait repoussé 19 des 20 lancers dirigés vers elle dans une victoire de 8-1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

La gardienne avait été retranchée à la fin du mois d’août dernier au terme du camp d’entraînement de l’équipe.

Les Olympiques n'ont pas précisé pour l'instant lequel de Rémi Poirier et Emerik Despatie, les deux autres gardiens de l'équipe, ne sera pas en uniforme samedi. On ne sait pas non plus si Gascon devrait pouvoir disputer un premier match de saison régulière dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en carrière cette fin de semaine.

Par ailleurs, le défenseur Tristan Luneau, premier choix au total du repêchage de 2020, devrait effectuer un retour au jeu contre les Foreurs après avoir manqué le camp d'entraînement en raison d'une blessure.

Les Olympiques de Gatineau doivent également affronter les Huskies de Rouyn-Noranda dimanche après-midi.

Avec les informations d'Ismaël Sy