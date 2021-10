La réduction de services pédiatriques fâche des parents d’enfants à la santé fragile

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a averti fin septembre que les services pédiatriques ambulatoires pourraient être réduits afin de redéployer les travailleurs vers la recherche de contacts, les tests ou les soins de première ligne.

Ainsi de nombreux thérapeutes pédiatriques à Regina et à Saskatoon ont été redéployés, y compris des orthophonistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des psychologues, a appris CBC.

Les programmes pour enfants comprennent également des diététiciens, des thérapeutes en exercice et en musique, des prothésistes, des audiologistes, des travailleurs sociaux et d'autres spécialistes.

Pam Schmidt, une mère dont la fille de sept ans est atteinte d'autisme et du syndrome de Down, une anomalie chromosomique, est très inquiète pour la santé de son enfant. Elle a gardé la petite Zoey dans une bulle pendant 19 mois de peur qu’elle n’attrape la COVID-19.

Récemment la fillette a repris les séances de physiothérapie, car elle a besoin de thérapie pour monter les escaliers ou faire des tâches simples avec ses mains, explique la mère. En effet Zoey ne parle pas et manque aussi de tonus musculaire et d'habiletés motrices.

Cette semaine, Pam Schmidt a appris que la thérapie avait été interrompue pour une durée indéterminée parce que le physiothérapeute a été réaffecté ailleurs dans le système de soins de santé.

Mme Schmidt est déçue que sa fille soit privée de sa seule activité sécuritaire et de sa seule thérapie.

Nous n'avons pas vu les professionnels pendant des mois, cela va-t-elle l'affecter à long terme ? , s'interroge la mère.

Jeudi, Rachelle Mievre, une autre mère a publié l'histoire de son fils de 18 mois sur Twitter.

Voici le visage d'un enfant qui ne reçoit plus la thérapie et le soutien dont il a besoin grâce au premier ministre Scott Moe , a-t-elle écrit dans son message, photo de l'enfant à l'appui.

Mme Mievre a aussi partagé une lettre qu'elle avait envoyée à sa députée provinciale Christine Tell au sujet de son fils, qui avait récemment reçu un diagnostic de paralysie cérébrale. L'enfant a suivi des séances de physiothérapie et d'ergothérapie au cours des dix derniers mois au centre de réadaptation Wascana.

La mère a déclaré que son fils ne recevra pas de chaussures spécialement conçues pour lui permettre de marcher, ni les exercices et l'équipement dont il a besoin, et qu'il pourrait en subir les conséquences à long terme.

Nous sommes indignés que le développement de notre fils soit entravé par l'inaction de votre gouvernement , a-t-elle déclaré.

Selon Pam Schmidt, de nombreux spécialistes ont de longues listes d'attente.

Une fois que vous êtes admis, les parents sont généralement très enthousiastes à l'idée que cela va vraiment aider mon fils ou ma fille, et maintenant ils ne savent pas combien de temps ils vont attendre.

La mère est frustrée et souhaite que le gouvernement impose des restrictions plus strictes pour réduire la propagation de la CODI-19 et les hospitalisations. Elle garde aussi la dent dure contre les personnes qui refusent de se faire vacciner.

Jeudi, le premier ministre Scott Moe a déclaré que le ralentissement des soins s'est étendu à 275 services afin de libérer des travailleurs de la santé et d'augmenter la capacité des unités de soins intensifs. La province disposait initialement de 79 lits aux soins intensifs, mais a augmenté ce nombre à environ 130.

Avec les informations de Bonnie Allen