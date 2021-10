La Ville de Toronto a interdit à deux sans-abri et défenseurs des droits des itinérants l'accès à tous ses parcs publics et centres communautaires pendant un an, selon des lettres envoyées par la municipalité aux deux hommes.

Alykhan Pabani ainsi qu’un autre homme, connu sous le nom de Dredz , ont reçu des lettres signées par le directeur municipal Chris Murray, respectivement le 6 et le 4 octobre, les informant de l'interdiction d'accès à toutes les propriétés gérées par le Service des parcs, forêts et loisirs de la Ville de Toronto.

Les deux hommes vivent dans des parcs municipaux situés dans l'ouest de Toronto et soutiennent les dizaines de sans-abri qui vivent dans des tentes des parcs Randy Padmore et Dufferin Grove. Ils affirment qu'ils ont été expulsés sans préavis, que leurs biens ont été saisis par la Ville et qu'on leur a dit qu'ils pourraient être accusés d'intrusion s'ils violaient l'interdiction.

Je me sens ciblé , a déclaré M. Pabani, ajoutant que sur une quarantaine de tentes situées dans le parc Dufferin Grove, 30 policiers et 20 employés municipaux sont venus démanteler sa seule tente.

Ils essaient de me faire peur, de m'empêcher de m'organiser. Une citation de :Alykhan Pabani, sans-abri et défenseur des droits des itinérants

Pour sa part, la Ville de Toronto affirme avoir retiré 18 tentes ou structures et avoir mis en relation 16 occupants de campements avec des possibilités de logement permanent entre le 11 août et le 27 septembre 2021 au parc Dufferin Grove.

Alykhan Pabani devant sa tente dans le parc Dufferin Grove, après avoir récupéré ses biens auprès de la Ville de Toronto, le 8 octobre 2021. Photo : CBC/ Martin Trainor

La Ville de Toronto sous pression

Cette décision de la Ville de Toronto intervient alors que la métropole est confrontée à une crise du logement abordable et fait l'objet d'un examen minutieux pour plusieurs démantèlements de campements très médiatisés cet été, au cours desquels la Ville a fait appel à la police antiémeute.

Toronto a ainsi dépensé près de 2 millions de dollars dans le cadre d’opérations de nettoyage de trois parcs municipaux. L'ombudsman de Toronto a d'ailleurs lancé une enquête le mois dernier.

Pour sa part, le responsable des communications à la Ville de Toronto, Brad Ross, a mentionné que les deux hommes ont harcelé et menacé le personnel municipal en entravant leur travail qui visait à déplacer les personnes vivant dans les parcs vers des lieux intérieurs.

Nous essayons de travailler avec les gens dans un esprit de collaboration , a ajouté M. Ross. Lorsque les gens s'y opposent, pour des raisons que je ne peux pas comprendre, cela nous oblige à prendre des mesures qui nous permettent de faire notre travail afin que les gens soient en sécurité. Et c'est ce que la Ville de Toronto a fait.

Vous ne pouvez pas camper dans un parc, ce n'est pas un choix. Le camping dans les parcs n'est pas autorisé. C'est illégal. Une citation de :Brad Ross, responsable des communications à la Ville de Toronto

Doug Johnson Hatlem, un pasteur de rue à l’organisme Sanctuary Toronto, qui connaît les deux hommes, considère que la décision de Toronto les met en danger. Cette interdiction a des conséquences immédiates en termes de vie ou de mort , a-t-il écrit dans un courriel.

CBC Toronto a examiné les lettres envoyées aux deux hommes. Elles ont été formulées en vertu de la loi sur l'intrusion et prennent effet immédiatement. Un formulaire d'appel était également inclus.

Des conversations, des images et des gestes en cause

M. Pabani a été informé que la décision de la Ville concernait l'enregistrement de conversations entre le personnel municipal et d'autres résidents des campements, incluant des informations privées, sans consentement ; le fait de harceler, d'entraver ou de faire obstruction au personnel municipal dans l'exercice de ses fonctions sur les lieux de campements ; et le fait de se livrer à des activités qui posent un problème de sécurité au personnel municipal.

Selon M. Pabani, l'avis fait également référence au fait qu'il aurait filmé avec son téléphone portable des personnes violemment expulsées du parc du Lamport Stadium cet été.

M. Ross a quant à lui affirmé que les gens peuvent tout à fait filmer le personnel dans l'exercice de ses fonctions . Cependant, lorsqu'une tierce partie est impliquée, comme un résident du campement qui a demandé à ne pas être filmé, continuer à le faire constitue une obstruction.

« Dredz » est un résident du parc Randy Padmore à Toronto. Photo : CBC/ Martin Trainor

Pour sa part, Dredz a été informé que la Ville de Toronto avait reçu des informations selon lesquelles il avait menacé d'autres résidents du parc, utilisé une arme contre un d’entre eux, s'était livré à des activités illégales dans les parcs comme la vente de drogues et de substances contrôlées, et avait été observé en train d'être agressif avec le personnel municipal.

Il se demande pourquoi les allégations n'ont pas été prises en compte immédiatement et portées à la connaissance de la police si la Ville de Toronto dispose de témoins et de preuves, et affirme que celle-ci a agi en tant que juge et jury .

Nous avons été accusés de ces crimes ou de ces incidents et nous en avons automatiquement subi les conséquences sans pouvoir les contester. Une citation de :« Dredz », sans-abri et défenseur des droits des itinérants

Les deux hommes sont représentés par le Community Justice Collective et envisagent de poursuivre la Ville en justice.

Ces interdictions de tout espace public, non seulement ne respectent pas le processus public de base ni le code municipal de Toronto, mais sont carrément inconstitutionnelles en raison des préjudices qu'elles causent aux individus , a déclaré l’avocate Sima Atri qui les représente.

Dans une lettre envoyée à la Ville de Toronto, Me Atri et les autres avocats représentant les deux hommes ont également souligné que la municipalité n'avait pas donné à M. Pabani et à Dredz un préavis de 72 heures pour quitter le parc, comme l'exige le code municipal.

La police de Toronto a arrêté 26 personnes lors du démantèlement des campements situés dans le parc Lamport Stadium en juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Un précédent similaire jugé trop large

Ce n'est pas la première fois que la Ville de Toronto pose des actions similaires. En 2006, un homme s'est vu interdire de fréquenter tous les parcs et installations récréatives de la municipalité pendant un an, en raison d'un comportement inapproprié à deux endroits. Après avoir attendu la fin de l'interdiction, l'homme a appris qu'elle resterait indéfiniment en vigueur.

Un rapport de l'ombudsman de Toronto, publié en 2010, a par ailleurs révélé que l'interdiction était beaucoup trop large et qu'elle avait été prononcée sans documentation appropriée. Il a été recommandé qu'avant de prononcer une interdiction, le Service des parcs, forêts et loisirs de la Ville de Toronto suspende les personnes concernées et leur donne l'occasion de répondre aux allégations.

Le rapport recommandait également à la Ville d'informer l'ombudsman de Toronto avant d'émettre des interdictions. Un porte-parole a déclaré que Toronto n'avait pas informé le bureau de l'ombudsman des deux interdictions concernant M. Pabani et Dredz .

D'après les informations de Dale Manucdoc et de Martin Trainor de CBC