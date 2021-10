Réouverture de la Galerie du jouet, de Roberval, après un déménagement et des travaux

La Galerie du jouet située au Carrefour jeannois se trouve désormais dans un nouveau local. Le commerce a ainsi doublé sa superficie.

Selon la copropriétaire de la Galerie du jouet, Audrey Tremblay, le magasin a également subi une véritable cure de jeunesse.

C'est la première fois en 35 ans d'histoire de la Galerie du jouet qu'on ouvre une boutique avec du matériel neuf, des tablettes neuves. C'est ce qui fait la grosse différence. On a toujours fait des économies de bouts de chandelle pour pouvoir survivre, exister. Par contre, là, pour la première fois, on a voulu faire un magasin modèle. Alors, on s'est payé du neuf. C'est lumineux. C'est aéré. En plus, on a de grandes vitrines , a-t-elle mentionné, avec fierté.

Au total, 200 000 $ ont été investis pour aménager la boutique. Les propriétaires du Carrefour jeannois et de la Galerie du jouet ont respectivement fourni 70 000 $ et 130 000 $.