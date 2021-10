Bonaventure : une réfection majeure prévue pour l’hôtel de ville

En entrevue avec Radio-Canada, le maire sortant Roch Audet explique que le bâtiment, érigé en 1967, n’avait pas subi de rénovations majeures depuis.

On a une problématique d’infiltration d’eau au niveau de la couverture, des fenêtres et des portes, aussi. C’est [aussi] un bâtiment qui n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite , explique celui qui est à nouveau candidat à la mairie.

Le changement de la toiture, des fenêtres et du revêtement extérieur est au programme. Le renforcement de la structure du bâtiment est également prévu. Tous les bureaux administratifs seront aménagés au deuxième étage. Quant à la salle du conseil municipal, elle sera déménagée au rez-de-chaussée. Un monte-charge sera ajouté et l’aménagement extérieur sera revu.

Le maire sortant de Bonaventure et candidat à la mairie, Roch Audet (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’administration municipale a obtenu la confirmation, cet été, que les travaux seront financés à environ 67 % par un programme provincial dédié aux infrastructures municipales. Le reste de la facture sera assumée par la Ville via un règlement d’emprunt.

Une facture élevée

Roch Audet convient que la facture des travaux sera élevée, mais estime que le jeu en vaut la chandelle. L’élu sortant rappelle que la piscine Marylène-Pigeon, située dans l’enceinte de l’hôtel de ville, a déjà fait l’objet d’investissements majeurs au cours des dernières années.

Il ajoute que le bâtiment sera à niveau, une fois les travaux complétés, pour une très longue période. Les coûts de construction, aujourd’hui, sont toujours un peu surprenants. Si on rénove ou on construit, on arrive à peu près au même montant , résume M. Audet.

Les investissements nécessaires devraient se préciser prochainement, puisque la Ville compte lancer les appels d’offres vers la fin du mois d’octobre. On va avoir les vrais coûts lorsque ça va sortir , explique Roch Audet.

Si tout va bien, si tout le financement et le règlement d’emprunt sont réglés, on devrait commencer [les travaux] au printemps 2022 pour pouvoir récupérer l’hôtel de ville autour de Noël 2022. Une citation de :Roch Audet, maire sortant de Bonaventure et candidat à la mairie

Le chantier est dans les cartons depuis de nombreuses années. De premières esquisses avaient été produites vers 2012 afin de rénover le bâtiment, mais le projet ne s’était pas concrétisé à cette époque.

Celui-ci avait été repris par le conseil municipal en place en 2015. L’initiative avait alors été soumise, à des fins de financement, au gouvernement provincial. Bonaventure avait alors essuyé un refus et avait mis le projet sur pause.