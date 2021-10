Preuve de vaccination dans les restaurants : des clients mécontents à l’Î.-P.-É.

Le directeur général de la pizzeria Michaels à Summerside, Robert Gallant, s’inquiète pour la sécurité de son personnel. Il soutient que ses employés doivent faire face à des clients contrariés.

Il souligne qu’une dispute avec un client survenue jeudi soir a ébranlé l’une de ses jeunes employées.

Elle avait littéralement peur, et ce n’est pas bien , dit-il.

La pizzeria Michaels souffre en ce moment d’un manque de personnel.

C’est déjà assez difficile de trouver des gens pour travailler en ce moment, et essayer de mettre des gens en place pour surveiller la porte et s’assurer que quelqu’un est là tout le temps pour qu’ils ne nous échappent pas, ça ne va pas être drôle , ajoute Robert Gallant.

Baisse de clients temporaire

De son côté, Fadi Rashed, le propriétaire du restaurant Sam’s à Cornwall, dit que le nombre de clients a baissé d’un cinquième cette semaine. Les premiers jours ont été très difficiles , raconte-t-il.

Notre clientèle est composée de familles et de clients plus âgés. J’ai eu l’impression qu’ils n’ont pas eu assez de temps et n’ont pas reçu les instructions nécessaires pour imprimer leurs cartes de vaccination.

Cela dit, il assure que le nombre de clients a l’habitude de baisser à la suite de la mise sur pied d’une nouvelle mesure sanitaire.

Parallèlement, d’autres restaurants de la province ont pour leur part pris la décision de se tourner vers la vente à emporter uniquement.

La prochaine phase du déploiement du laissez-passer aura lieu le 15 octobre, lorsque les gens vaccinés pourront télécharger un code QRQuick Response qu’il suffira de présenter pour avoir accès aux lieux et aux services non essentiels.