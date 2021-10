Dernière fin de semaine d’autocueillette de citrouilles à Lorrainville

Au fil des années, l'événement est devenu populaire et attire de plus en plus de monde notamment de l'Abitibi avec 80 % des visiteurs, de l'Ontario et du Témiscamingue.

Cette année, plus de 1125 personnes ont déjà visité la ferme et 700 y sont attendues cette fin de semaine.

Près de 2000 citrouilles ont déjà été vendues et une partie des revenus est versée au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.

Chaque année, on est tout le temps surpris de l'engouement et on prend [aussi] de l'ampleur , explique la copropriétaire de la ferme Lyne Bergeron.

L'année passée, on avait rejoint 1500 personnes et avec les chiffres qu'on a, on va être proches de 2000. Puis on est vraiment content puisqu’encore cette année, on s'associe avec prévention suicide et chaque personne qui paye une admission, on remet un dollar à la prévention suicide. Actuellement, on est rendus à 1125 $ et avec le week-end, on va se rapprocher du 2000 $, on est vraiment content , dit-elle.

Lyne Bergeron, propriétaire de la Ferme chez Lyne et Sylvain à Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Pour Lyne Bergeron, l'autocueillette sert aussi à créer des liens entre les visiteurs qui partagent de bons moments.

Oui on ramasse des fonds pour la prévention du suicide, mais une des plus belles façons de prévenir le suicide, c'est d'apprendre aux gens à aimer la vie, d'apprécier les petites choses, c'est ce qui se passe dans nos journées , ajoute la copropriétaire.

On ne fait pas juste vendre de la citrouille, on crée des souvenirs, des moments heureux, les gens repartent et tout le monde a le cœur rempli. Une citation de :Lyne Bergeron

La ferme est ouverte le lundi après-midi pour accueillir une mini ferme, des jeux pour enfants en présence d'autres agrotransformateurs de la région.