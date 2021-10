Un début de campagne victorieux pour les Marquis de Jonquière

Ils ont vaincu les Éperviers de Sorel-Tracy par la marque de 4 à 3.

L'entraîneur-chef des Marquis, Bob Desjardins, espère que son équipe va multiplier les victoires d'ici la fin de la campagne 2021-2022.

On veut tout le temps gagner. On vise le top. C'est ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé qui est de finir le plus haut possible au classement pour avoir l'avantage de la glace durant les séries éliminatoires , souligne-t-il, avec optimisme.

Le pilote des Marquis est content de voir que sa formation n'a pas changé radicalement depuis le début de la crise du coronavirus.

On n'a pas vraiment de gars qui ont décidé de se retirer du hockey à cause de la pandémie. Au contraire, chacun d'entre eux a choisi de se prendre en main, de s'entraîner , mentionne Bob Desjardins.

Il se réjouit aussi de l'arrivée de certains nouveaux venus au sein de son équipe en citant notamment l'exemple de Danick Gauthier.