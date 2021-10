Le nouveau film James Bond Mourir peut attendre (No Time to Die) a pris l’affiche ce vendredi au Canada. Ce 25e volet de la saga et le dernier dans lequel Daniel Craig incarne l’agent secret britannique ravira les fans et les autres. Il est aussi très attendu par les cinémas québécois, qui espèrent qu’il poussera les gens à revenir en grand nombre dans les salles obscures.

Mourir peut attendre, mais aller voir James Bond peut moins attendre , a déclaré Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Helen Faradji, critique de cinéma à Radio-Canada, a également aimé ce film qui dure environ 2h45. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Le film est assez réussi et plutôt touchant .

L’adieu de Daniel Craig à James Bond

Selon elle, Mourir peut attendre a été conçu pour le départ de Daniel Craig, qui aura incarné James Bond pendant 15 ans. Le film est à la hauteur du moment, on boucle un cycle contrairement aux anciens interprètes et on brasse les cartes pour la suite, qui va être difficile à écrire.

Dans ces nouvelles aventures du plus célèbre des espions, Daniel Craig poursuit l’évolution du personnage entamée dans les précédents films de la saga.

Sans dénaturer le personnage créé dans les années 1950, ce James Bond est bien de son temps. Et on doit remercier Daniel Craig pour ça , a expliqué Eugénie Lépine-Blondeau.

Il a su insuffler moins de machisme, plus de profondeur au personnage. Il a développé un personnage proche de ses émotions, amoureux et sensible.

Des cascades et des femmes fortes

Les fans de longue date de James Bond retrouveront tous les codes habituels. Il y a une course automobile rocambolesque au début du film, des paysages exceptionnels, des Martinis Shaken, not stirred, des gadgets impressionnants de Q, de l’humour british... , a-t-elle détaillé.

Autre particularité de Mourir peut attendre : ses personnages féminins forts.

C’est fini les Bond girls dont on peut disposer. On voit de nouveaux personnages féminins qui tiennent tête à l’arrogance de James Bond. Une citation de :Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle

C’est une femme, jouée par Lashana Lynch, qui a hérité de la matricule 007, James Bond ayant quitté l’espionnage pour mener une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann, incarnée par Léa Seydoux.

C’est d’ailleurs Daniel Craig qui en tant que coproducteur a fait appel à Phoebe Waller-Bridge, à qui l’on doit les séries Fleabag et Killing Eve, pour coscénariser Mourir peut attendre.

On sent la touche de Phoebe Waller-Bridge dans la James Bond girl interprétée par Ana de Armas, mais elle n'apparaît que 10 minutes dans le film. C’est dommage , a indiqué Helen Faradji.

Des cinémas plein d’espoir

L’arrivée de Mourir peut attendre est d’autant plus accueillie avec enthousiasme par les cinémas que ce film sort le jour où les salles sont à nouveau autorisées à être remplies pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Tout le monde a des attentes élevées , a expliqué Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ).

On espère que James Bond va donner aux gens qui ne sont pas encore retournés au cinéma de revenir et que ce film va nous sortir de la pandémie. Une citation de :Éric Bouchard, coprésident de l'APCQ

Plusieurs cinémas ont vu les choses en grand, multipliant les projections quotidiennes. Éric Bouchard est copropriétaire du Cinéma Saint-Eustache, où Mourir peut attendre est présenté huit fois par jour.

Les projections spéciales de jeudi ont été bien fréquentées et on est très satisfaits des ventes d’avances pour vendredi.

Aux États-Unis, Mourir peut attendre a déjà battu un record, celui du film James Bond qui a généré le plus de recettes lors des projections spéciales autorisées dès jeudi soir avec 6,3 millions de dollars américains. C’est 19 % de plus que Spectre, sorti en 2015.