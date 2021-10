Quel avenir pour le chemin de fer de l’île de Vancouver?

Le 14 septembre dernier, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé de maintenir pendant au moins 18 mois le droit de passage à travers les terres de la Première Nation Snaw-Naw-As pour accueillir la ligne ferroviaire E&N, qui relie Victoria à la ville de Courtenay.

La cour affirme qu'il est toujours prévu d'utiliser ces terres pour le transport, bien qu’aucun train de passagers ne circule sur la voie depuis 2011, après l’abandon du service en raison de problèmes de sécurité de l'infrastructure.

Le tracé du chemin de fer E&N, qui n'est plus utilisé à cause du mauvais état de la voie ferrée. Photo : Radio-Canada

Le jugement contient cependant une réserve qui permettra aux Snaw-Naw-As de Nanoose de porter à nouveau l'affaire devant la cour si le Canada décide qu'il n'approuve pas le financement des améliorations de l'infrastructure sur le segment du corridor ou ne prend pas de décision dans les 18 mois .

La Première Nation a l'intention de le faire, affirme Tom Bob, Tom Bob, membre du Conseil et porte-parole de la Nation Snaw-Naw-As.

Il est dans l'intérêt du public, dans un véritable esprit de réconciliation, de restituer ces terres de réserve longtemps retirées aux Snaw-Naw-As afin que nous puissions les utiliser comme priorité pour faire progresser la sécurité et le bien-être de notre communauté. Une citation de :Tom Bob, membre du Conseil et porte-parole de la Première Nation Snaw-Naw-As

En 1912, la Couronne a unilatéralement accordé un droit de passage sur nos terres pour les services ferroviaires. Aujourd'hui, le chemin de fer n'est plus utilisé à des fins légitimes de voirie publique, comme il était prévu à l'origine et comme il nous avait été promis , assure Tom Bob.

Il affirme que le projet de rétablissement du service ferroviaire ne servira pas l'intérêt de la Nation, qui a besoin de ces terres pour construire des logements dans une communauté grandissante et vieillissante .

Selon Tom Bob, le Conseil Snaw-Naw-As accepte la décision de la Cour d’appel, mais n'exclut pas de porter la cause devant la Cour suprême du Canada.

D'autres veulent le retour du train

Grâce à leur mobilisation, et après avoir exploité la voie ferrée pendant près d’une décennie après le départ des compagnies régulières, les 14 Premières Nations dont les territoires sont en tout ou partie traversés par le rail ont obtenu des gouvernements locaux et de la province la création de l’Island Corridor Foundation ( ICFIsland Corridor Foundation ).

L'organisation à but non lucratif réunit depuis 2006 les représentants de cinq districts régionaux du sud de l'île de Vancouver et des Premières Nations concernées. Elle est chargée de l'entretien et de la gestion du tracé ferroviaire et milite activement pour sa remise en activité.

Le couloir ferroviaire de l'île de Vancouver, dont la construction a débuté en 1883, traverse le territoire de 14 Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Island Corridor Foundation

Judith Sayers, vice-présidente de l’ ICFIsland Corridor Foundation et ancienne chef de la Première Nation Hupacasath, admet qu’il y a eu des distensions et que d’autres Premières Nations ont aussi déposé des poursuites, mais que les partenaires demeurent dans l’ensemble favorables au maintien et à la réouverture du service.

Nous savons que c'est un problème de longue date et nous recommencerons les discussions avec eux sur ce qu'ils aimeraient voir. Notre intention et notre préoccupation a toujours été de faire fonctionner le rail sur l'île de Vancouver, et c'est ce que nous essayons de faire , a-t-elle expliqué.

Le train peut apporter des avantages économiques aux Premières Nations, offrir de grandes opportunités dans le tourisme et fournir un service de passagers. Une citation de :Judith Sayers, vice-présidente de Island Corridor Foundation

Daniel Arbour, qui siège au comité directeur de la Island Corridor Foundation pour le district régional de la vallée de Comox, affirme également que les Premières Nations et les gouvernements locaux sont en général bien alignés depuis que le partenariat visant à sauver le rail existe , mais que le temps presse.

Il incite les représentants des gouvernements provincial et fédéral à se positionner, et croit que le jugement de la Cour d'appel pourrait mettre la pression sur les gouvernements à prendre les choses un peu plus au sérieux afin de faire avancer le dossier .

Je ne sais pas pourquoi le gouvernement néo-démocrate de John Horgan continue d’ignorer le potentiel du train sur l'île. Une citation de :Daniel Arbour, représentant du district régional de la vallée de Comox au comité directeur de Island Corridor Foundation

Selon le district régional de la capitale, le transport routier est responsable de près de 50 % des émissions de gaz à effet de serre dans la région du grand Victoria. Sur plus d’un million de déplacements quotidiens effectués par les habitants de la région de la capitale, près de 70 % le sont en voiture.

De plus, selon les projections provinciales, la population du sud de l’île de Vancouver devrait augmenter de plus de 23 % au cours des deux prochaines décennies.

Améliorer le système de transport en commun de la région afin d’augmenter les services, de soutenir le développement économique et d’aider à atteindre les objectifs liés au changement climatique est désormais un enjeu crucial que reconnaît la province.

Deux options étudiées par la province

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure affirme être très conscient des préoccupations des gens en ce qui concerne la congestion de la circulation dans le sud de l'île .

Une évaluation approfondie de l'ensemble du couloir ferroviaire  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) conclut que 512,8 millions de dollars seraient nécessaires pour la création d’un train intercités entre Victoria et Courtenay.

Selon l'étude, ce projet contribuera à désenclaver des villes du centre et du nord de l’île et pourrait transporter 2 030 passagers par jour en 2038.

Une seconde option considère un investissement de 595 millions de dollars pour établir un service de train de banlieue entre Victoria et Langford.

Une étude de septembre 2020 de la province considère la réfection de six gares existantes pour établir un service de train de banlieue entre Victoria et Langford. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Ce projet comprend la réfection de six gares existantes, et servirait un connecteur transurbain, avec un service de navette régulier capable de transporter 1 610 passagers par jour d'ici 2038.

La reprise du service ferroviaire pourrait soutenir le transport de passagers et de marchandises, offrir de nouvelles possibilités d'excursions vers les sentiers de randonnées pédestres et cyclistes, réduire l'empreinte carbone régionale et appuyer le développement économique des Premières Nations , soutient Judith Sayers.

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure indique qu’une consultation significative avec les communautés autochtones, les gouvernements locaux et les autorités en matière de transport [...] sera à la base de toute décision future.