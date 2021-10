Vaccination obligatoire : des contestations judiciaires sont à prévoir, dit un avocat

De plus en plus d’entreprises annoncent que leurs employés devront se faire vacciner contre la COVID-19, mais un avocat du travail de la Colombie-Britannique note que, faute de jurisprudence, les conséquences pour les employeurs sont inconnues. Andrew Carricato, avocat chez Lidstone & Company, à Vancouver, dit qu’il faudra trouver un équilibre.

Il y aura des contestations judiciaires, croit-il et ce même si la majorité de la population est désormais vaccinée. Les réfractaires pourraient décider de commencer une action justice ou de faire une demande au Tribunal des droits de la personne de la province.

Une politique qui oblige la vaccination des employés va devoir se conformer à la Loi sur les droits de la personne. [Cela doit] aussi respecter la Loi sur les droits de la vie privée. Une citation de :Andrew Carricato, avocat, Lidstone & Company

En tant qu'avocat du travail, Andrew Carricato reçoit beaucoup de questions sur le sujet. Il note qu’il n’y a pas de droit provincial qui permet aux employeurs [de mettre en place] une telle politique de vaccination obligatoire , et pas beaucoup de jurisprudence, car c’est un sujet très, très nouveau .

La vaccination obligatoire en entreprise doit respecter la convention collective et être justifiée scientifiquement. Tout est question de proportionnalité par rapport aux risques, en fonction de l’exposition (travail en extérieur ou en intérieur) et des contacts (populations à risque, enfants n’ayant pas accès aux vaccins).

Vaccination obligatoire pour les employés

Mercredi, LNG Canada a annoncé la vaccination obligatoire pour ses employés. Ceux-ci devront être complètement vaccinés d’ici le 30 novembre. L’entreprise demandera également à ses prestataires d’exiger eux aussi la vaccination de leurs travailleurs.

Jeudi, c’était au tour de BC Hydro d’annoncer que tous ses employés et prestataires devront être complètement vaccinés contre la COVID-19. Leurs 6000 employés devront obtempérer d'ici le 22 novembre 2021 et leurs consultants et prestataires d’ici le 10 janvier 2022.

Vendredi, ce sont ICBC et Translink qui ont annoncé la même mesure, d’ici le 15 et le 29 novembre respectivement. Chez ICBC, cela concerne 5700 employés.

Du côté de Translink, Tina Lovgreen, porte-parole, explique que le vaccin est la meilleure protection pour les 8300 employés et les clients. Cette décision intervient à un moment critique où de plus en plus de personnes retournent dans les transports en commun , dit-elle.

Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de se faire vacciner, nous espérons que cela les incitera à aller se faire vacciner. Une citation de :Tina Lovgreen, porte-parole, Translink

Les détails de cette nouvelle règle sont en train d'être finalisés. Cela s’appliquera aux employés de Translink, Coast Mountain Bus Company, BC Rapid Transit et de la police de Transit.

Tina Lovgreen explique que Translink s’efforcera de faire des aménagements pour les personnes qui sont exemptées du vaccin pour des raisons médicales.

Il est également essentiel que nous mettions cela en œuvre pour nous aligner sur les autres agences de transport en commun en Colombie-Britannique et partout au Canada , a conclu la porte-parole.

D’après les informations de Nantou Soumahoro