Pont J. C. Van Horne : circulation sur une seule voie dès le 18 octobre

Radio-Canada apprenait plus tôt cette semaine que le pont sera totalement fermé à la circulation dès le 22 octobre.

Or, nous savons maintenant qu'entre le 18 et le 22 octobre, une seule voie sera accessible et la circulation se fera en alternance sur le pont interprovincial et sur le boulevard Salmon Est. C'est ce qu'a indiqué les Services publics et Approvisionnement Canada ( SPACServices publics et Approvisionnement Canada ), vendredi.

Les piétons, les cyclistes et les automobilistes seront dirigés par des signaleurs ou des feux de circulation. Seuls les camions lourds seront redirigés vers le pont Matapédia.

Quant à la fermeture complète du pont, elle aura lieu dès le 22, et ce, jusqu'au lundi 25 octobre à 7 h. À l'exception des véhicules d'urgence, un détour par Matapédia devra alors être effectué pour tous les usagers.

Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, cette période de fermeture sera remise à la semaine suivante.

Le chantier, qui devrait être complété cet hiver, vise le renforcement de la structure en acier de l'infrastructure construite il y a 60 ans. Ces travaux, de plus de quatre millions de dollars élimineront les restrictions de charge en vigueur sur le pont J. C. Van Horne depuis l'été 2019.