24 % plus de chirurgies en attente dans la région qu’avant la pandémie

Par ailleurs, 1900 chirurgies comptent une période d'attente dépassant six mois. Les chirurgies thoraciques, vasculaires, urologiques, générales et orthopédiques représentent à elles près de la moitié des chirurgies en attente depuis plus de six mois.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean précise toutefois que tous les cas urgents, semi-urgents et oncologiques sont opérés dans les délais prescrits.

Une rencontre a eu lieu récemment avec les chirurgiens de l'hôpital de Chicoutimi pour maximiser l'utilisation du temps opératoire.