Netflix produira une série dérivée de That ’70s Show

Netflix a annoncé vendredi avoir accordé le feu vert à That '90s Show, une série dérivée de la célébrissime comédie de situation That '70s Show, diffusée entre 1998 et 2006 sur le réseau Fox.

Cette nouvelle mouture sera déclinée en 10 épisodes et mettra de l’avant Red et Kitty, les parents du protagoniste Eric Forman. Les acteurs de la série originale, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, reprendront leurs rôles.

That '90s Show se déroule en 1995, et renoue avec la ville fictive de Point Place, au Wisconsin. L’intrigue tourne autour de la fille d’Eric, Leia Forman, qui rend visite à ses grand-parents durant les vacances scolaires, et se lie avec la nouvelle génération d’ados de cette petite ville du Midwest américain.

Les créateurs de That '70s Show, Bonnie Turner et Terry Turner, superviseront la scénarisation et la production de la série. La fille du couple, Lindsay Turner, participera également au processus créatif.

Aucun autre nom n’a été communiqué en ce qui concerne la distribution. Selon le site spécialisé Deadline, toutefois, il y a de bonnes chances que des vedettes de la série originale, comme Ashton Kutcher, Laura Prepon et Topher Grace, fassent des apparitions ponctuelles.

À noter que That ’90s Show n’est pas lié à l’univers de That '80s Show, série qui a été diffusée par Fox en 2002, avant d’être promptement décommandée, faute d’audimat.