Les nouvelles exigences de vaccination font craindre une augmentation du délestage

Dans une note interne, Radio-Canada a appris que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS prévoit fermer une centaine de lits de courte durée sur son territoire. Cette nouvelle fait craindre le pire aux patients qui sont déjà en attente d’une intervention médicale.

Jacques Grégoire en sait quelque chose. Ce dernier souffre d'une sténose spinale, un rétrécissement d'une partie de sa colonne vertébrale. Il ne peut se tenir droit que quelques minutes par jour.

Ils appellent ça le syndrome du panier d'épicerie. En étant penché comme en vélo, je ne suis pas coincé, mais c'est quand je me mets debout que ça serre mon nerf , explique-t-il.

L'homme de 72 ans attend avec impatience une opération depuis un an. Tout était prévu pour qu'elle se déroule jeudi dernier. Peu après avoir confirmé la procédure la veille de son entrée à l'hôpital, il a cependant reçu un appel décevant.

Ma valise était prête, toutes mes choses, c'était tout prêt. Sauf que 10 minutes après ils ont dit "La chirurgie est reportée." J'ai demandé pour quelle raison, ils m'ont dit "Manque de personnel.” Une citation de :Jacques Grégoire

Je n’ai pas aimé ça, j'étais découragé un peu, se désole-t-il. Je suis un gars qui est très actif, je fais beaucoup de développement au niveau des jeunes pour le hockey, et ça me manque d'aller sur la glace avec eux.

13 800 patients en attente

Jacques Grégoire est loin d'être seul dans cette situation. En Estrie, plus de 13 800 patients sont en attente d'une opération. L’herbe n’est pas plus verte dans le reste de la province, selon l’Association des orthopédistes du Québec.

Pour toute la province du Québec, il y a à peu près 150 000 patients sur les listes d'attente de chirurgie. Il y a des patients qui se sont même rendus sur place et que l’on doit malheureusement retourner à la maison. Une citation de :Jean-François Joncas, président de l'Association des orthopédistes du Québec :

Les syndicats et les professionnels craignent encore plus de délestage à partir du 15 octobre.

Une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura des fermetures de services à plusieurs endroits dans plusieurs directions, il y aura une réduction de certains services. On parle de listes d'attente qui s'allongent, et une des solutions sera de les allonger encore plus , craint Danny Roulx, représentant national de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Estrie.

Jean-François Joncas confirme que les hôpitaux se préparent à une éventuelle réduction des services. Il y a définitivement des plans pour délester au cas où la situation des ressources humaines soit vraiment empirée par le fait qu'il y a des gens qui ne pourront plus rentrer parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'a pas encore dévoilé combien de membres de son personnel refusent de se faire vacciner et n’a pas souhaité s'avancer sur l'éventualité de réduire ses services. L’établissement prévoit cependant faire le point en début de semaine prochaine.

Avec les informations de Marion Bérubé