Vaccin contre le paludisme : une solution « encore partielle »

Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé recommande un déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, considère cette recommandation comme un moment historique dans la lutte contre la malaria.

Pour Ian Crandall, professeur, à la faculté de pharmacie de l'Université de Toronto, le déploiement du vaccin RTS,S est pas important que vient de franchir la recherche.

La malaria est une terrible maladie qui cause un nombre énorme de décès, en particulier chez les enfants. Donc, avoir quelque chose qui peut même ralentir la maladie est très, très important , dit Ian Crandall qui s'intéresse aux antipaludéens.

Ian Crandall, professeur, à la Faculté de pharmacie de l'Université de Toronto Photo : Radio-Canada

L’un des défis de la lutte contre la malaria étant le comportement de l’agent pathogène de cette maladie. Le professeur Ian Crandall pense que le vaccin est un moyen de contrôler le paludisme qui tue plus de 260 000 enfants de moins de 5 ans chaque année.

Le germe qui transmet cette maladie (via la piqûre de certaines espèces de moustiques) arrive toujours à développer une résistance aux médicaments, ce qui complique la tâche des chercheurs , explique-t-il

Le Dr Nicolas Peyraud, conseiller en vaccination pour Médecins sans frontières (MSF) Suisse et coordinateur du Groupe de travail sur la vaccination intersectionnelle de MSFMédecins sans frontières a accueilli aussi avec joie l’annonce de l’ OMSOrganisation mondiale de la santé .

C’est une très bonne nouvelle, on est contents d’avoir des preuves par rapport à la sécurité de l’utilisation de ce vaccin, à son efficacité et par rapport à la possibilité de le mettre en œuvre sans avoir un impact négatif sur les autres activités de prévention du paludisme. Une citation de :Dr Nicolas Peyraud, Médecins sans frontières Suisse

Le vaccin, pas une solution miracle

Le Dr Nicolas Peyraud, conseiller en vaccination pour Médecins sans frontières Suisse et coordinateur du Groupe de travail sur la vaccination intersectionnelle de MSF Photo : Radio-Canada

Le conseiller en vaccination pour Médecins sans frontières Suisse attire l’attention sur le fait que les outils comme la distribution des moustiquaires, la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations, l’utilisation des tests rapides et autres stratégies sont toujours importants dans la bataille contre la malaria .

Toujours selon le Dr Peyraud, tous ces outils restent souvent inaccessibles pour de nombreuses personnes dans les communautés. Le vaccin c’est un outil supplémentaire et ne doit pas remplacer ce qui existe déjà , tout en espérant que le vaccin sera aussi accessible dans les endroits où des interventions préventives ne sont pas encore disponibles, ajoute-t-il.

Le professeur Ian Crandall espère que les recherches en cours sur des médicaments antipaludéens plus efficaces vont continuer.

L’autre élément à prendre en compte d'après le Dr Peyraud, c’est l’efficacité du vaccin qui n’est pas encore maximale. Le vaccin ce n'est pas une solution miracle dans le sens que son efficacité est assez faible aux alentours de 30 %, puis il faut plusieurs doses pour être protégé , fait-il observer.

Toutefois, vu que le paludisme est fréquent et très mortel, ce vaccin aura un impact très important s’il est correctement utilisé , ajoute le médecin.

L’expert de MSFMédecins sans frontières espère que la lutte contre la COVID-19 ne va pas avoir de conséquences négatives sur la mise en place et la poursuite des différentes stratégies de lutte antipaludéenne.

Frissons et fortes fièvres

Pamela Delendeau est aussi détentrice d'un doctorat en biologie cellulaire. Photo : Radio-Canada

La Torontoise Pamela Delendeau est originaire du Cameroun. Plus d’une fois, elle a souffert de la malaria quand elle vivait en Afrique.

Elle se souvient encore des symptômes de cette maladie : elle l’explique comme l'équivalent de la forme plus agressive de la grippe en Occident. On souffrait régulièrement de cette maladie, lors d'un à deux épisodes par an, voir plus , se rappelle-t-elle.

Tout commence par de fortes migraines qui vous prennent de manière assez violente. En Afrique, on va avoir froid, on grelotte alors qu’il fait très chaud. Et la température du corps va dépasser les 39 degrés. Quand c’est mal soigné, la maladie peut mener à des délires. Une citation de :Pamela Delendeau

Pamela Delendeau salue des efforts visant à lutter contre la malaria, car vaincre cette maladie aura un impact positif sur les économies de plusieurs familles. Les antipaludéens représentent toujours un coût élevé, surtout pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes. Une famille à faible revenu n’aura pas forcément accès à ces médicaments et surtout la possibilité de les acheter.