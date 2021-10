La vaccination obligatoire pour voyager pourrait ne pas s’appliquer partout dans le Nord

Au total, 182 collectivités sont considérées, par Transports Canada ou les provinces et territoires, comme éloignées . Dans la grande majorité, ces collectivités sont si isolées qu'elles ne peuvent être atteintes que par avion et les services essentiels comme les visites médicales ne sont accessibles par aucun autre moyen de transport.

C’est ce qui inquiète James Heidema, le président-directeur général de Northwestern Air Lease, une compagnie qui dessert le nord de l’Alberta et le sud des Territoires du Nord-Ouest et de nombreuses collectivités isolées comme Fort Chipewyan.

Nous assurons un certain nombre de voyages pour raisons médicales. Des passagers allant à Edmonton ou Yellowknife pour des soins, des traitements, des opérations, et certains d’entre eux ne peuvent pas être vaccinés à cause de leurs maladies, leurs conditions médicales.

Une citation de :James Heidema, président-directeur général de Northwestern Air Lease