Les restrictions d’achalandage sont chose du passé pour les milieux culturel et sportif

Depuis vendredi, les salles de spectacles, les cinémas et les centres sportifs peuvent être remplis au maximum. Cette nouvelle est accueillie avec joie, mais l'obligation de porter un masque demeure un bémol important, selon les acteurs du milieu.

La Ville de Gatineau se conforme aux directives du gouvernement du Québec. En ce sens, le port du masque sera obligatoire, sauf pour boire et manger dans ces lieux qui pourront désormais accueillir leurs clients au maximum de leur capacité.

La salle Odyssée de Gatineau conserve cependant une capacité d'accueil de 75 %. Photo : Radio-Canada

Toutefois, le Service des arts, de la culture et des lettres a pris la décision de ne pas modifier ses plans de salles et donc de garder la distanciation d’un siège entre les bulles familiales, jusqu’à la fin de la programmation d’automne en décembre 2021.

Martin Vanasse, le directeur adjoint aux communications et au marketing de la salle Odyssée explique que l'équipe préfère rester prudente en plafonnant la capacité d'accueil à 75 %. On va grimper de 500 à 600 spectateurs , explique-t-il en entrevue.

On conserve la distanciation qui existe en ce moment dans nos plans de salles. Une citation de :Martin Vanasse, directeur adjoint aux communications et au marketing de la salle Odyssée

Les spectateurs ne seront plus tenus de résider à la même adresse s'ils veulent s'asseoir ensemble, comme le mentionne M. Vanasse.

Martin Vanasse est directeur adjoint aux communications et au marketing de la salle Odyssée. Photo : Radio-Canada

La situation sera réévaluée à la fin novembre en vue de la programmation de l’hiver 2022.

Le port du masque redevient obligatoire

Depuis le mois de juin, le port du masque n’était plus obligatoire à l’intérieur des salles une fois assis. Les autorités de santé publique ont toutefois jugé opportun de ramener cette mesure.

C’était apprécié des artistes, surtout des humoristes qui aiment voir le visage, le sourire des spectateurs , fait valoir M. Vanasse, mais si cette obligation de porter le masque pendant le spectacle nous permet de revenir à une normalité plus rapidement, et bien, voyons le comme un compromis.

Selon ce dernier, une véritable recrudescence dans la vente de billets a été remarquée et seuls quelques détenteurs de billets ont téléphoné pour se départir des leurs en raison des nouvelles consignes.

Le Cinéma 9 de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

Pour le propriétaire du Cinéma 9 Didier Farré, le masque est un irritant plus important. On aurait préféré rester avec la distanciation et ne pas avoir de masque pendant toute la projection , illustre-t-il.

M. Farré estime que les gens consommeront davantage de nourriture et de boisson pour éviter de porter leur masque puisque cette exception est permise.

Le Cinéma 9 fonctionnait à peine à 40 % de sa capacité en raison des mesures de distanciation dans les salles. Désormais, les 1 800 sièges pourront être occupés.

Du côté des Olympiques de Gatineau, la nouvelle a de quoi rendre heureux. Le simple fait de pouvoir accueillir un maximum de partisans dans notre nouveau centre, ça nous donne un regain d’énergie , souligne Olivier Beauregard, directeur des communications et du marketing pour l'équipe.

Ça vaut tout l'or du monde ! Une citation de :Olivier Beauregard, directeur des communications et du marketing pour l'équipe

Après avoir accueilli 2500 spectateurs pour le premier match de leur histoire au Centre Slush Puppie, les Olympiques pourront ouvrir la porte à 4000 personnes pour les deux matchs de la fin de semaine.

M. Beauregard a profité de l'entrevue pour rappeler aux partisans que des mesures sanitaires s’imposent toujours, dont la vérification du passeport sanitaire et le port du masque obligatoire.

Ce dernier affirme aussi que le retour au maximum de leur pleine capacité change la donne pour les joueurs. Il y a un engouement pour eux, je pense que ça les force à mieux performer aussi, ça leur donne de l’énergie supplémentaire , complète-t-il.

Avec les informations de Laurie Trudel